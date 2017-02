Wie is de MOL gaat niet door

Helaas gaat de uitzending van Wie is de MOL? (Meest Onbetrouwbare Lijsttrekker) niet door! De VVD en PVV zijn nog voor de eerste eliminatieronde vertrokken. Ze willen een vrijstelling, maar die wordt niet gratis gegeven. En zo is het gegaan:



De opnames vinden plaats in de provincie. Geert Wilders komt als laatste aan in hotel 'de Elite', met beveiliging en als verrassing Dion Graus omdat hij begreep dat er jokers mogen worden ingezet... Art Rooijakkers legt het spel uit en daarna moeten de kamers worden onderverdeeld. Jesse Klaver wil graag ook worden gefilmd als-ie uit de douche komt. Gewikkeld in een handdoekje zal hij dan de deur dichtdoen na in de camera te hebben geroepen: 'Let's make iT great again!'

Henk Krol biedt zich direct aan als roommate van Jesse, dus die vertrekken als eersten naar hun kamer. Alexander Pechtold met Lodewijk Asscher, Rutte met Van der Staaij, die onmiddellijk zijn nieuwe pyjama laat zien met een geborduurd embleem 'Schaar met elkaar'.



Emile Roemer en Geert Wilders moeten in het stapelbed. Een gedoe wie boven of onder mag liggen. De oplossing blijkt praktisch: Geert gaat onder omdat bij hem twee beveiligers moeten liggen. Emile mag boven nadat-ie heeft beloofd dat hij zijn saxofoon in de kofferbak laat liggen.



Buma blijft als enige over en begint als een kleuter te mokken. ,,Hoe kan ik nou een bondje sluiten als ik alleen op een kamer lig?"



Geert Wilders pakt die kans. ,,Wil jij een bondje sluiten?" ,,Nee! Niet met jou!" Buma gaat op zoek naar z'n bedstee.

Henk Krol duikt onmiddellijk onder de douche en zegt tegen Jesse: ,,Zal ik de douche laten kletteren voor jou?" Henk komt met zijn 17plus de douche uit, waarop Jesse uit pure paniek zijn mouwtjes tot onder z'n boordkraag oprolt.



De eerste opdrachten verlopen makkelijk. In het bos zijn twintig bonnetjes verstopt die ze moeten vinden. Als de tijd is verstreken, missen ze er nog eentje. Rutte is boos omdat de anderen niet geloven dat hij van niets weet. ,,Hij is de Mol", fluistert Buma tegen niemand omdat hij geen bondje heeft. Daarna moeten de lijsttrekkers leden gaan tellen. Maar bij de PVV kun je geen lid worden, dus Wilders vindt dat een stom spel. ,,De enige leden van Wilders hangen over zijn ogen", roept Lodewijk Asscher en daar schiet iedereen van in de lach.



's Avonds moeten er twintig vragen worden beantwoord over de MOL. Daarna worden de namen van de lijsttrekkers ingetikt en bij een groen schermpje mag je blijven. Bij een rood schermpje niet. ,,Waarom rood?" roept Wilders. ,,Rood, vanwege die linkse kliek bij de publieke omroep. Schande! Ik eis een vrijstelling!" Rutte sluit zich daarbij aan ,,Vrijstelling omdat ik 50 ben geworden. En anders zijn we weg!''

,,Zo zijn we niet getrouwd", roept Henk Krol en Van der Staaij beaamt dat homo's nooit mogen trouwen. ,,Wegwezen!'' vindt iedereen. ,,Het leven is geen ponykamp!" Het dartele VVD-PVV-duo loopt het bos in en dan weet niemand meer wie nou de MOL is.



