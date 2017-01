Wie leidt ons de woestijn van ontevredenheid uit?

'Waartoe dient die column van jou eigenlijk?' vroeg mijn dochter deze week. 'Nou', antwoordde ik, opkijkend van mijn beeldscherm, 'om de Brexit op te lossen, het Oekraïnereferendum terug te draaien, de vluchtelingenstroom te beëindigen, de verkiezing van Trump te herzien en oja, de moord op Pim en Theo ongedaan te maken.' Ze knikte: 'Nee, dan begrijp ik het.' 'En de gulden moet terug', schreeuwde ik nog. Het zijn wel de feiten die, meer of minder toegedekt , 15 maart op tafel liggen. Niet dat we echt verwachten dat een nieuwgekozen regering (in volgorde van waarschijnlijkheid: Rutte III, Buma I, Zijlstra I, Pechtold-Asscher I, Pechtold-Zijlstra-Klaver I, of na vijftien maanden formatie: Wilders I) deze problemen gaat oplossen, maar een paar signalen in die richting zijn welkom. Twintig jaar globalisering en islamisering hebben open wonden en een paar jeukende littekens nagelaten. Ja, we projecteren hoge verwachtingen op onze leiders. Niet zo lang geleden liet het AD onderzoek doen naar het vertrouwen van de kiezer in onze leiders. Alle zittende Haagse politici scoorden opvallend laag. Alleen Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb bleek boven alle twijfel verheven. Meer dan de helft van de Nederlanders ziet in hem een bekwaam premier. Zelfs bij Wilders-kiezers genoot hij aanzien. De PvdA gelooft zoals altijd dat ze het beter weet dan de kiezer en heeft Aboutaleb inmiddels op een buitenbaan geparkeerd. Ik denk dat kiezers in Aboutaleb , een belijdend moslim met een seculiere uitstraling, de man zien die alles bij elkaar kan brengen. Hij heeft hoegenaamd geen Haagse ervaring, maar dat is eerder een pre. Die kan hem dan ook niet voor de voeten worden geworpen. Wat de meeste kiezers zoeken is geen groot beleidsverleden, maar vertrouwen. Onbetwist leiderschap. Dat is ook waarop deze verkiezingen gewonnen gaan worden. Wie straalt uit dat hij ons uit de woestijn van ontevredenheid gaat leiden?

Het boze electoraat dat Wilders aan 35 zetels gaat helpen, staat er iets anders in. Voor alle duidelijkheid: ik scheer niet alle PVV-aanhangers over een kam. Wilders' electoraat bestaat niet alleen uit mensen die bang zijn voor moslims en de islam.



Het gaat velen in Nederland weer economisch beter. Maar twintig jaar marktwerking, de harde versobering van de verzorgingsstaat en bezuinigingen in de maatschappelijke zorg hebben ook slachtoffers gemaakt die zich niet meer zelf omhoog weten te trekken. Die zijn makkelijk vatbaar voor de eenvoudige boodschap dat 'alles anders moet'.



Onder leiding van Wilders natuurlijk, die zoals hijzelf ook tweet, straks 'schoon schip maakt'. De elite moet aan de kant. We vergeten voor het gemak dan even dat Wilders zelf als jongeling op de slippen van Frits Bolkestein de Kamer binnenkwam en inmiddels bijna het langstzittende Kamerlid is. 15 maart is voor Wilders' kiezers de datum van de Grote Afrekening.



Maar de rest van Nederland kijkt volgens mij vooral uit naar rust. En dat gaat niet meevallen. Want tot 15 maart zijn alle politici vooral bezig de waar uit hun eigen marktkraampjes aan te prijzen. En net als je dan dit soort dingen opschrijft, komt Jeroen Dijsselbloem, PvdA-minister van Financien, dat punt even bevestigen. Hij lanceert een voorstel om de vennootschapsbelasting te verhogen. Een oud socialistisch strijdpunt dat al jaren lang in het PvdA-partijprogramma staat. Het gedurfde aan Dijsselbloems standpunt is dat hij daarin 'verder gaat' dan het partijprogramma, benadrukken zijn voorlichters. Wow. Je vraagt je of politici denken dat ze met zulke acties 1 kiezer trekken die al niet op hen stemde. In plaats van bruggen te slaan naar nieuwe oevers, gaat Dijsselbloem peddelen in het moeras van zijn eigen electoraat.



