Wie niet wegklikt, is gezien!

In de paar seconden die je browser nodig heeft om een site te laden, is er vaak achter de schermen een hele veiling aan de gang. Martijn: ,,Steeds meer sites werken met real time bidding. Er is een lege advertentieruimte, beheerd door een technologiebedrijf (demand-side-platform) dat advertentieruimte veilt. Zodra jij die website bezoekt, stuurt dat technologiebedrijf basale informatie over jou en over de plek van de advertentie naar adverteerders."



Bijvoorbeeld: 'er komt nu een man uit Deventer die van voetbal houdt op deze site.' Dan krijgen alle aangesloten adverteerders 100 milliseconden om in de database extra informatie over jou te halen en hun computers uit te laten rekenen of een advertentie lucratief zou zijn. Martijn: ,,Dan gaan de adverteerders bieden. De adverteerder die het hoogste bedrag wil uitgeven voor de advertentie, wint. En zo ziet de man uit Deventer de advertentie die de veiling heeft 'gewonnen'. En dat alles razendsnel."