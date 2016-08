Wie verhuist voor sexy viskweker Marc naar Zambia?

Herman (24), veehouder in Frankrijk

Ach gos, dit is echt zo'n boer waar Boer Zoekt Vrouw voor is bedoeld. Deze jongen heeft een zetje (of beter, flinke duw) nodig om aan de vrouw te komen. Je ziet het niet meteen aan hem, maar hij is nogal onzeker. Volgens zijn moeder voelt hij zich niet stoer genoeg om achter de vrouwen aan te gaan. Een keertje lekker zoenen met een meisje zou waarschijnlijk al wonderen doen. Wat Herman zich niet genoeg realiseert, is dat hij op het veroveringsvlak een flinke troef achter de hand heeft: hij kan bakken als Rudolph van Veen. Het schijnt dat ze hem bij Heel Holland Bakt niet wilden hebben, omdat zijn cheesecakes té goed zijn. Zijn andere hobby is fanatiek koperblazen bij de plaatselijke harmonie. Inderdaad, dat gaat er wat minder makkelijk in dan versgebakken taart. Dus snel door naar de andere pluspunten: daar in die boerderij aan de Loire, met lavendelblauwe luiken en geraniums voor de ramen, verkeer je in een permanente vakantiesfeer. En dan gaat de boer ook nog eens elke morgen vers stokbrood voor je halen.

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO

Olke (51), melkveehouder in Texas

Logo AD Volledig scherm © KRO Dit is de JR Ewing onder de boeren. Of nee, Bobby natuurlijk, de goedzak van de familie. Kijk maar naar dat open gezicht en die gezellige lachrimpeltjes, daar zit geen kwaad bij. Wel vastberadenheid om het dit keer goed te doen. In zijn huwelijk nam hij namelijk iets te veel voor lief. Maar hij praat nu eenmaal niet zo makkelijk over gevoelens en emoties. Daar ligt dus een uitdaging voor een nieuwe vrouw. Maar de beloning is groot. Je krijgt niet alleen een boer en 1400 koeien, maar ook een zwembad in de tuin, een authentieke Texaanse barbecue op z'n tijd, drie knappe stiefkinderen, ongelofelijk veel ruimte én een drukke sociale agenda. Want Olke zit daar niet alleen, zijn ouders en zeven broers en zussen emigreerden dertig jaar geleden ook van Friesland naar Texas. Vergeet je cowboyhoed niet in te pakken!

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO

Marc (37), viskweker in Zambia

Als er één boer is om studie, familie, vriendinnen, werk en wat dan ook in Nederland voor achter te laten, dan is dit hem. Marc heeft alles. Turft u mee? Hij ziet er fantastisch uit (die ogen!). Hij is slim (studeerde in Wageningen). Hij straalt iets mysterieus uit waar álle vrouwen knikkende knieën van krijgen. Hij woont alleraardigst met het Karibameer in zijn achtertuin. Hij heeft geen moeder nodig om zijn dagelijkse prak te koken, dat kan hij prima zelf. En hij heeft wat van de wereld gezien. Tijd om weer even bij zinnen te komen. Deze man is behalve alles hierboven natuurlijk óók een eigenwijs baasje. Hij weet precies wat hij wil met die viskwekerij en daar moet hij zo snel mogelijk naar toe. En, dat merk je aan alles, hij is een perfectionist. Hij ziet de schoonheid van zijn omgeving amper, focust louter op wat beter kan en moet. Hoe zorg je als vrouw dan dat het gaat werken met hem? Simpel. Laat hem lekker met de visjes klooien en bouw zo snel mogelijk een leven voor jezelf op daar in Zambia. Werk genoeg, in het onderwijs of de zorg. En trek hem bij tijd en wijlen bij die bassins vandaan voor een leuk uitje: olifanten kijken of gewoon een stukje varen op het meer.

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO

Riks (39), veehouder in Canada

Logo AD Volledig scherm © KRO Een joviale kerel met een vlotte babbel en humor, deze Riks. Maar als je goed kijkt zie je het stille verdriet in zijn ogen. Hij heeft al heel wat leven achter de rug: jongere broer omgekomen, echtscheiding, schuldgevoel omdat zijn zoon en dochter opgroeien in een gebroken gezin. Het werk is natuurlijk een fijne, permanente afleiding. Maar elke morgen in je uppie snel een halve bak yoghurt naar binnen lepelen en elke avond een pizza halen bij de plaatselijke supermarkt - dan zit er verrekte weinig sjeu meer in het bestaan. Het zou zo mooi zijn als hij inderdaad die ene vindt die zijn 'tikker' drie keer laat overslaan. Zodat ze niet meer met z'n drieën naar de kerk rijden zondags, maar met z'n vieren. Als een echt gezin. Of wie weet wel met zijn vijven, zessen of zevenen. Ooit. Ruimte zat daar in Canada.

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO

David (27), varkenshouder in Roemenië

Als deze man ooit net zo enthousiast praat over een vrouw als over het kweken van gewassen en het verbouwen van zijn varkensschuur, dan zit ze geramd. Zelfs in het schizofrene Roemenië, waar het ene moment paard en wagen het verkeer ophouden, terwijl verderop iemand heel hip aan het aquaboarden is. Deze David (op zijn Engels uitgesproken als Deevid) heeft er al vijf jaar opzitten als boer in Duitsland. Een meisje vinden, is er bij ingeschoten. Geen tijd voor, want deze man is de belichaming van het woord workaholic. Maar als hij heel eerlijk is, durft hij ook niet zo goed sinds de dood van zijn moeder zeven jaar geleden. Iemand van wie je veel houdt ook weer kwijtraken - hij weet inmiddels hoe dat voelt. Deze boer wil je toch beetpakken en nooit meer loslaten? Maar wees wel voorbereid op Ik Vertrek-achtige toestanden op die ruïne in Roemenië.

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO

Logo AD Volledig scherm © KRO