Wierd Duk peilt de stemming: 'De ideale partij bestaat niet'

D66-gevoel

Bestaat er zoiets als een 'D66-gevoel'? ,,Dat is voor mij hoop voor de toekomst'', antwoordt Jeroen Stet (37). Stet, ict-adviseur uit Uitgeest, stemde altijd VVD, maar hij is vorig jaar lid geworden van D66. ,,D66 is liberaal met gezonde ruimte voor ondernemen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de zwakkeren in de samenleving. Partijen rechts van D66 vind ik te cynisch, links te idealistisch.''



De nuance zoeken. Ivo Knottnerus (53), businesscontroller uit Wageningen, drukt het zo uit: ,,Dat D66 pro-EU is, is voor mij eerder een negatieve keuze: er is geen alternatief voor een vorm van politieke samenwerking in Europa. Net als culturele diversiteit. Dat is nu eenmaal een gevolg van de immigratie. Deal ermee.''



Mijn gesprekspartners erkennen onafhankelijk van elkaar: hen gaat het maatschappelijk en financieel goed. Dan geniet je al snel wat meer van die leuke 'Marokkaans-Nederlandse fusionlunchroom' op de hoek, erkent Knottnerus. ,,Maar wat moet ik dan? Plaatsvervangend medelijden ontwikkelen met de buurtgenoot die dat anders voelt?''



Bij D66 bestaat wel degelijk het besef een 'elitepartij' te zijn, merkt Sanne de Wilde op. ,,Hoogopgeleid, wit, stedelijk. Bij de Jonge Democraten kom je bij wijze van spreken mensen tegen met drie masterstudies, die vijf talen spreken. Maar we proberen er iets aan te doen.''



Wat? Dat vraag ik Sjoerd Sjoerdsma (35) in diens werkvertrek in de Tweede Kamer. Sjoerdsma, ex-crisisdiplomaat, is lang en jong, actief als buitenland- en mensenrechtenwoordvoerder, zichtbaar in de media en campagneleider voor de verkiezingen in maart. Met het etiket 'elitepartij voor de grachtengordel' doet men D66 tekort, vindt Sjoerdsma. ,,We zijn de grootste in steden als Enschede en Groningen, de tweede partij in nota bene de Haagse Schilderswijk. Ik ben juist optimistisch dat wij de nieuwe, progressieve volkspartij kunnen worden.''



Honderden nieuwe leden hebben zich bij D66 aangemeld sinds de opkomst van Donald Trump, vertelt Sjoerdsma. ,,Die mensen achten het niet uitgesloten dat het in Nederland door het succes van de PVV dezelfde kant uitgaat als in Amerika. Dat scenario moeten we op 15 maart zien te voorkomen.''