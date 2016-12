Wierd Duk peilt de stemming: 'Ik hoop op een omwenteling'

Gemoedelijk

Van eventueel gevaar was op de debatavond van het Forum weinig te merken. Integendeel, men verkeerde vooral in een staat van gemoedelijke verwachting. Veel kiezers aan deze kant van het politieke spectrum zijn ervan overtuigd dat er in Nederland na de landelijke verkiezingen van maart een andere wind gaat waaien.



Verlost

,,Ik verwacht een omwenteling als in de VS'', zegt de 47-jarige 'Diggrich', die wegens slechte ervaringen in het verleden alleen met zijn twitter-naam in de krant wil. ,,Ik hoop dat we verlost worden van het in zichzelf gekeerde politieke establishment, dat instituten dient als de VN en de EU.'' Diggrich ziet het Forum voor Democratie - dat deze week met strafrechtadvocaat Theo Hiddema een bekende Nederlander wist te strikken - als een 'goed, eigentijds initiatief'.



,,Maar ze komen te vroeg. Ze hebben nog te weinig bodem. De PVV is wel klaar om te regeren.'' Dat geluid hoor ik meer onder sympathisanten van nieuwe, rechts-conservatieve en populistische initatieven als FvD, GeenPeil en ook Voor Nederland (VNL). Uiteindelijk gokken mijn gesprekspartners erop - een aantal van hen zegt het te hopen - dat Wilders in maart als winnaar uit de bus zal komen. En wat dan? ,,Dan zal de PVV bij coalitiebesprekingen ongetwijfeld genegeerd worden, waardoor Wilders weer in de slachtofferrol kan kruipen'', vermoedt Rutger van den Noort (34).



Multinationals

Van den Noort zit in de directie van een Nederlandse multinational en woont en werkt in de Verenigde Staten. Hij schrijft ook opiniestukken, voor de website Opiniez. In één daarvan ('Is Nederland klaar voor een coup?') suggereert Van den Noort - doordenkend op Wilders' waarschuwingen voor een 'revolte' - dat een staatsgreep in Nederland 'niet onmogelijk' is als een grote groep burgers zich blijvend niet vertegenwoordigd voelt in het landsbestuur. 'Doordat de organisatie complex is, zal een staatsgreep onmogelijk kunnen plaatsvinden op de korte termijn', schrijft Van den Noort. 'Het zal minimaal vier jaar voorbereiding onder grote geheimhouding vergen.'