Wierd Duk peilt de stemming: Onvrede die kan omslaan in haat

Het stigma een 'racist' en 'moslimhater' te zijn, kleeft ook aan Niemöller. Voor Wilders mag de auteur een van de weinigen zijn die 'in journalistiek en intellectueel Nederland wakker is en het taboe niet mijdt', voor zijn critici is Niemöller een 'extreem-rechtse ophitser', die verlangt naar een burgeroorlog. ,,Ik kijk niet neer op mensen van een ander ras'', zegt Niemöller. ,,Trots zijn alleen omdat je blank bent, vind ik totale kolder. Ik zie mijzelf vooral als een observator.''



Op basis van zijn gesprekken verwacht Niemöller een klinkende verkiezingsoverwinning voor de PVV. ,,Ik twijfel er niet aan dat Wilders premier wordt. Het onbehagen zit zo diep en is zo wijdverspreid. De droom in welk land we hadden kunnen leven als Fortuyn niet was vermoord, heeft bijna religieuze vormen aangenomen.''



Na de zege van Donald Trump verleggen buitenlandse media hun aandacht naar Nederland. Aanvragen voor interviews met Wilders en PVV-kiezers stromen binnen. ,,Het is fascinerend wat er bij jullie gebeurt'', zegt een aanwezige Britse verslaggeefster, die door Europa reist om verslag te doen van de migratiecrisis. Ze werkt nu aan een verhaal over de PVV. Fluisterend: ,,Ik tref hier hetzelfde sentiment aan als rond Brexit: ook toen was de angst voor immigranten en de islam doorslaggevend. Maar niemand durft dat in het openbaar te zeggen.''



Anita Hendriks (48) en Wim Verbaarschot (53) zijn uit Brabant naar de presentatie gekomen. Ze staan niet in het boek, maar zijn fans van Niemöllers werk. Hendriks is regionaal actief als fractiesecretaresse voor de PVV. ,,Joost laat zich niet de mond snoeren, zoals andere journalisten'', zegt ze.