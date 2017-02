Wierd Duk peilt de stemming: Onzichtbaar voor politici

Al langer hoor je: veel Hindostanen stemmen PVV. Dat klopt, zegt onderzoeker Shashi Roopram (34). Hij spreekt over 'sympathieën'. ,,Tussen de 20 en 25 procent van de Hindostaanse kiesgerechtigden overweegt op Wilders te stemmen."



Of ze dat op 15 maart ook daadwerkelijk zullen doen, is de vraag. Neem Saira Alm (46), die bij een internetbedrijf in Amsterdam werkt. ,,Ik twijfel tussen het Forum voor Democratie en de PVV", zegt Alm. Interessant: wie denkt dat Hindostanen PVV stemmen wegens het historische geweld tussen hindoes en moslims, vergist zich deels. Hindostanen zijn een bevolkingsgroep uit Suriname waarvan de voorouders van Indiase afkomst zijn. De meesten zijn hindoeïstisch, maar een deel is ook islamitisch of christen.



Afvallige



Alm: ,,Ik ben vooral bang dat de EU een conflict met Rusland begint." Maar, zo blijkt later, er is nog iets: Saira ontsnapte als tiener aan haar onderdrukkende moslimmilieu. Ze stapte uit de islam, werd op 18-jarige leeftijd verstoten en heeft sindsdien als 'afvallige' geen contact meer met haar familie. Ze is gelukkig met haar vrijheid, zegt ze, waarvoor ze een enorme persoonlijke tol heeft betaald. De Nederlandse samenleving bood haar die mogelijkheid van individuele ontplooiing. ,,Daar ben ik dankbaar voor."



De liefde voor Nederland is een rode draad in gesprekken met Hindostanen, van wie er naar schatting 160.000 in ons land leven. ,,Nederland heeft ons de vrijheid gegeven onze religie te belijden en ons zonder angst uit te kunnen spreken", zegt Ashis Mathura (37). ,,Veel blanke Nederlanders begrijpen niet hoe belangrijk dat is."