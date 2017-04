Wierd Duk peilt de stemming: 'Turkije laat zich niet langer de les lezen'

Mahmut Tosun (57) heeft een garagebedrijf in Amsterdam-Sloterdijk. Zijn klanten noemen de Turkse Nederlander 'de vriendelijkste en beste mecanicien van Amsterdam'.



Welbespraakt



Tosun heeft de welbespraaktheid van een leraar en hij huldigt de gastvrijheid die zoveel Turken eigen is. In zijn kantoortje, naast de werkplaats, vertelt hij graag over zijn leven. Meestal aan het eind van de dag, als het werk erop zit, de klanten hun auto's komen afhalen en ook 'de jongens' - de monteurs - kunnen meeluisteren.



In 1969 reisde Mahmut als jongetje, met zijn broer Ramazan, naar Nederland. Moeder en zus waren een jaar eerder gegaan. Zijn vader, een analfabete gastarbeider, was hier, na een kort verblijf in België, al enkele jaren. De vader had eerst in barakken geleefd 'en daar konden geen vrouwen bij'.



Nieuwsgierig



Tosun zit vol anekdotes. Over de 'lange, blonde vrouwen' die hem opvielen in Nederland. Over de vriendelijke ontvangstdame, die de kinderen een dropje gaf - dat hij weigerde omdat het smaakte als een 'vies medicijn'. In die tijd 'waren Nederlanders nog nieuwsgierig naar buitenlanders'. De taal leerden de kinderen spelenderwijs.



Het vak leerde hij deels op straat in Zaandam, tussen de twaalfhoge flats. Daar knutselde Mahmut aan de auto's van de buren. Z'n klantenkring breidde zich gestaag uit.



Gerespecteerd



Hij deed de lts, slaagde met lof voor z'n APK-keurmeester examen en ontwikkelde zich tot een expert in autotechniek. Mahmut is allang een gerespecteerd man en een succesvol ondernemer. Hij helpt arme mensen in z'n geboortedorp Akviran, in Centraal-Turkije. De Tosuns waren zelf ooit straatarm. ,,Zo doen we iets terug."