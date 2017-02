Wierd peilt de stemming: Waar is de tolerantie heen?

Wat zijn de zorgen die onder de Nederlandse kiezers spelen? ,,Met name die voor parallelle samenlevingen van moslims. Ik heb zelf ooit geschreven over safehouses in Nederland, voor meisjes die slachtoffer zijn van Marokkaans-Nederlandse loverboys. Meisjes die op weg naar huis of naar school worden opgepikt en verdwijnen. Dat is zo onrechtvaardig en legt zo'n druk op de samenleving.''



Voor Yuya Yokobori, Brussel-correspondent van de Japanse krant Yomiuri Shimbun, dringt de vraag zich op hoe Nederland, dat in Japan bekend staat als tolerant, schijnbaar zo in zichzelf gekeerd is geraakt. ,,Het Nederlandse imago in Japan, als de eerste natie die handelde met Japanners, is dat van een open handelsland. En jullie waren onder de medeoprichters van de EU. Wat is er gebeurd dat de stemming zo is veranderd?''



In de drie dagen dat Yokobori in Nederland is, werd hem bevestigd dat de situatie 'heel moeilijk' is. Bevolkingsgroepen lijken tegenover elkaar te staan. ,,Ik sprak met PVV'ers, maar ook met een Marokkaanse Nederlander met een kind van zeven, die vertelde dat hij zich hier niet langer thuis voelt. Dat soort verhalen hoor ik ook. Hoe moet die kloof worden overbrugd?''