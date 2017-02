Wierd peilt de stemming: 'Waar zijn de leiders met visie?'

Presentator Paul van Liempt (54) zet direct hoog in. ,,Dit is een historische bijeenkomst'', zegt hij bij de lancering van het platform 'Voor de Ommekeer'. De lichte zaal van de FreedomLab Campus, tegenover Artis in Amsterdam, is gevuld met een man of tachtig: jong en oud, meer mannen dan vrouwen. Van Liempt en medeorganisator Ad Verbrugge (50), filosoof en schrijver, hebben mensen met verschillende achtergronden uitgenodigd om te debatteren over de grote thema's van deze tijd. ,,Geheel vrij van geest'', benadrukt Verbrugge, jongensachtig als altijd. ,,We willen hier niet alleen morele opvattingen articuleren.''



Van Liempt is normaal gesproken een makkelijk pratende talkshowhost op radio en tv, en zo ziet deze zondagmiddag er ook uit. Vier gasten aan een tafel, lampen erop, kleine camera aan en vragen maar.



Onder anderen Rob de Wijk, de geopolitieke denker, naast onderneemster Marlies Dekkers, de Tilburgse hoogleraar banking and finance (op de universiteiten gaat tegenwoordig alles in het Engels) Harald Benink en Eelco Dubbeling, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken.



Wakker schudden

Maar eerst terug naar het initiatief. Van Liempt en Verbrugge vatten het plan op om met een groep onafhankelijke denkers uit verschillende disciplines een poging te ondernemen de politiek wakker te schudden. Na de bankencrisis, de EU-crisis, de eurocrisis, de immigratiecrisis, de populistische crisis en de crisis van de middenklasse - die onderuit gaat - zou het besef toch moeten doordringen dat de westerse wereld op een 'scharnierpunt' is aanbeland, zoals Verbrugge het uitdrukt.



De toekomst dringt zich in allerlei gedaantes aan ons op. Niet altijd is die even fraai. Verbrugge: ,,Kijk wat er in de Verenigde Staten onder Trump gebeurt: dat is het einde van de wereld zoals we die hebben gekend.''