Wij hebben die baarmoeders en vagina's waar die baby's in zitten

Ik weet al wat de reacties op deze column zullen zijn: 'Je kunt ook gewoon niet zwanger raken.' We kunnen natuurlijk ook gewoon de klok zeventig jaar terug zetten. Naar mijn oma die werd ontslagen toen ze zwanger raakte. Niet omdat ze dat wilde, maar omdat ze geen keus had. Ja mensen, dat waren nog eens tijden. Zonder die onhandige vrouwen op de werkvloer, die zitten te kolven tijdens een conference call. Zonder die vrouwen die zich zo nodig moeten laten bezwangeren terwijl de kwartaalcijfers nog niet zijn ingeleverd. Vruchtbare vrouwen: ze zijn een blok aan het been.



Maandag werd bekend dat zwangeren en jonge moeders nog altijd worden gediscrimineerd. Contracten worden niet verlengd en jonge vrouwen krijgen banen niet omdat ze zwanger zijn of de leeftijd hebben waarop ze zwanger zouden kunnen raken. Lekker vooroorlogs, Nederland.



We leggen de schuld bij de werkgevers die liever een man van 30 aannemen dan een vrouw van 30, aangezien die man geen baarmoeder heeft. Maar het probleem zit veel dieper.



In Nederland zien we het krijgen van een kind nog altijd als een zaak van de vrouw. Toegegeven: wij hebben die baarmoeders en vagina's waar die baby's in moeten zitten en uit moeten komen. En we zijn soms een paar weken thuis, om dat kind eruit te persen en daarna bij te komen van keizersnedes, hechtingen en gebroken nachten.



Desalniettemin: zodra de hechtingen eruit zijn, kunnen vader en moeder in theorie evenveel voor het kind zorgen. Maar zolang vaders maar een paar dagen ouderschapsverlof krijgen, ligt de zorg bij de moeder. En kiezen werkgevers inderdaad liever voor een mannelijke werknemer.



Ik heb misschien onze dochter in mijn baarmoeder gehad, maar mijn vriend is net zo goed haar opvoeder. We werken godbetert evenveel, maar de kans dat ik een klus misloop is veel groter omdat ik een jonge moeder ben. Ook al is dat discriminatie.



Het lijkt mij onverstandig om al die jonge moeders van de arbeidsmarkt te jagen. Want we kunnen allang niet meer zonder werkende vrouwen. Met of zonder werkende baarmoeder.