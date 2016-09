'Wij kijken naar wat docent voor ons doet'

Is het weleens gebeurd dat de leraar die solliciteert een leerling straf moest geven, toen de orde in de klas compleet was verdwenen? Hoe zien de lessen er uit? En heeft de leraar extra taken verricht, zoals een mentorschap of een leuk project voor leerlingen?



Het zijn vragen die tijdens sollicitatiegesprekken op middelbare school De Breul (mavo, havo, vwo) uit de koker van de scholieren komen. ,,Ja, ik denk dat we echt anders naar kandidaten kijken. Niet naar welke methoden ze gebruiken, maar wat ze voor de leerlingen doen.'' Al voor het vierde jaar op rij oordeelt de 16-jarige Toine Koelmans (5vwo) over leraren. ,,Ik wilde iets doen voor de school, iets serieuzers dan de feestcommissie. Ik vind het belangrijk dat we goede leraren hebben'', verklaart hij.



Zoals Toine zijn er nog 21. Samen vormen zij de 'afdeling personeelszaken' van de leerlingen: Vertegenwoordiging van Leerlingen In de Benoemingsprocedure (VLIB). Terwijl een kwart van de middelbare scholen leerlingen betrekt bij sollicitatieprocedures en nog eens een kwart daarover nadenkt, hebben de leerlingen op De Breul al veertig jaar een flinke vinger in de pap.



Hun oordeel telt voor eenderde mee. Bij elk sollicitatiegesprek zitten twee leerlingen om vragen te stellen en een oordeel te vellen over de kandidaten. En als de leraren eenmaal zijn aangenomen, beslissen de scholieren mee over het wel of niet verlengen van contracten. In drie klassen vullen de leerlingen in november een enquête in over de nieuwkomer. Hoe is de voorbereiding van de lessen? Kan de leraar orde houden? Verloopt het contact tussen de docent en de klas goed?



De VLIB maakt een tussenadvies, inclusief verbeterpunten die de leerlingen zien. In maart laten de scholieren nogmaals hun stem horen en volgt een eindadvies. ,,Ja, het gebeurt dat dat negatief is'', zegt Thomas Swuste (16 jaar, 5vwo). ,,Dan kan de docent bijvoorbeeld niet goed orde houden, worden de leerlingen niet genoeg gemotiveerd of is er geen goede sfeer in de klas.''



Uiteindelijk is het aan de schoolleiding om de knoop door te hakken. Want soms kan het helpen om een coach in te zetten, zeker bij leraren die vakken geven waarbij het moeilijk is om aan personeel te komen. Zo wil het dat docenten soms tóch blijven, ondanks het uiterst kritische oordeel van de leerling. ,,Maar daar mogen wij natuurlijk niets over zeggen. Alles wat we doen, is geheim'', vertelt Marit Schubad (17 jaar, 6vwo).