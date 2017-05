Wijnkelders van de geest

Ze zeggen dat een mens leeft zolang er aan hem of haar wordt gedacht. Dat is een troostrijke gedachte. Ik denk nog dagelijks aan mijn moeder. Ze is alweer meer dan twintig jaar dood, al voelt dat eigenlijk veel korter. Wer früher stirbt, ist länger tot, zeggen de Duitsers. Wie vroeg sterft, is langer dood. Dat geldt zeker voor mijn moeder, die hopelijk nog wel een tijdje dood zal zijn. Er komt een dag dat ze langer niet dan wel in mijn leven is geweest, als ik niet tenminste zelf vroegtijdig een tuintje op mijn buik krijg.



Mijn moeder overleed op haar 56ste, na - goddank - een rijk, humorvol en strijdbaar bestaan. Als politica heeft ze altijd geprobeerd zich in te zetten voor zwakkeren en minderbedeelden.



Het rijke van haar bestaan zat dan ook niet in financiële zaken, want daarin was mijn moeder nu juist niet fortuinlijk. Ze was veel te vrijgevig en hield te veel van het organiseren van feestjes en soirees.



Goed eten was een onstuimig onderdeel van haar leven. Mijn moeder was wat tegenwoordig een foodie wordt genoemd en destijds een gourmande heette. Ze had verschillende kookcursussen voor gevorderden gedaan en haar kookdiploma's hingen ingelijst aan de muur.