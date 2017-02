Wilders, Cohen en de Jessias

Waarom vertel ik dit? Om te bewijzen dat er in de politiek veel minder verandert dan we soms wel eens denken en dat het politieke spel een grote mate van continuïteit kent. Dat Geert Wilders al een hele tijd meeloopt, maar ook nog steeds dezelfde rol speelt. En dat er in elke verkiezingsstrijd een paar stereotypen rondlopen, waaraan kiezers behoefte hebben en die verkiezingen maken tot wat ze zijn en wat we nodig hebben. Ook deze.



In dat licht: we belden Job Cohen deze week om te vragen of-ie, vanwege het 15-jarig huwelijk van Willem-Alexander en Maxima met ons wilde terugblikken. Hij heef ze getrouwd. Cohen had geen zin. Vooral omdat we dan ongetwijfeld weer zouden beginnen over dat 'thee drinken' van hem. Dat-ie de boel bij elkaar wilde houden. Nou, daar wilden we het inderdaad best over hebben. Uiteindelijk hij ook wel. Kijk maar in het AD van gisteren, mooie citaten.



We zouden volgens mij best weer een Cohen kunnen gebruiken, links of rechts. Mag je niet meer zeggen, ik weet het. Dan ben je een slappeling. Zo is het klimaat. Toch zal hij wel weer opstaan, de verbinder. Hier in Nederland, en uiteindelijk ook ergens in Amerika. Al kan het even duren.



De geschiedenis lijkt een chaos, maar ze gaat in cirkels. Als de tegenstellingen oplaaien gaan we uiteindelijk uitkijken naar de man die de brand kan blussen.