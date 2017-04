Wilders wil belletje lellen

Als er een onderscheiding voor 'meest infantiele politicus' bestond, zou Geert Wilders een absolute topprestatie boeken. In elk geval zou hij beter scoren dan het resultaat dat hij bij de landelijke verkiezingen van afgelopen maand haalde.



Terwijl het campagnegeweld bij zijn collega's even is gaan liggen, heeft hij op Twitter alweer iets bedacht om alle aandacht naar zich toe te trekken. Hij begint zijn aankondiging als volgt: 'In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken.'



Wat direct opvalt, is de statistische toevoeging: alsof wij allemaal niet meer weten wat voor impact dat broddelwerkje had. Destijds zorgde de lange aanloop voor veel onzekerheid bij het kabinet en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, die bang waren dat er internationale vergelding zou volgen, niet alleen in de vorm van aanslagen, maar ook boycots.



Kennelijk gaat Wilders voor dezelfde reuring. Hij verduidelijkt nog even voor de ongeoefende lezer: 'Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar van de islam en de noodzaak tot #deislamiseren.' Uiteraard namen veel media deze tweets over, omgetoverd in omineuze nieuwsberichten, die Wilders vervolgens weer zelf gretig de wereld in slingerde.



Missie geslaagd.



Het tekent allemaal de wijze waarop de PVV vruchteloze angstcampagnes wil voeren. Heel de wereld is in de ban van de radicale islam. In de Verenigde Staten zijn er zelfs inreisverboden vanuit sommige landen ingevoerd, zodat terroristen buiten de deur blijven, maar Geert Wilders meent nog steeds dat het gevaar niet zichtbaar is.



Hij wil ons doceren. Met tweets en knip-en-plak-filmpjes. Maar wie niet weet waar de PVV voor staat, heeft het afgelopen decennium onder een steen geleefd. De mensen willen juist dat de partij nu eindelijk toont dat zij ook verantwoordelijkheid durft te nemen.



Dit soort filmpjes zal resulteren in een nieuw politiek isolement. Welke partij kan het zich straks nog permitteren om samen te werken met een man die economische bondgenoten schoffeert met kinderachtige filmpjes? Geen enkele. Wilders maakt op deze manier wel heel duidelijk dat het hem louter om ruis gaat. Anderen mogen besturen. Hij wil belletje lellen.