Kritiek

Om de lucht te klaren was een verzoeningsgesprek nodig onder leiding van oud-politicus en topdiplomaat Jaap de Hoop Scheffer.



Een anonieme bron uit de boezem van het Rijksmuseum: ,,Intern werd het oordeel van de Raad zeker herkend, maar niemand durfde dat openlijk tegen Wim te zeggen. Wim wil alleen maar over succes praten, niet over kritiek. En de media gaan daar in mee, zijn pr werkt magnifiek. Overal ontstaat het beeld dat niet de meesters uit vroeger tijden al die prachtwerken uit het Rijksmuseum schilderden, maar Wim zelf. Maar niemand vraagt ooit naar zijn onzalige plan om het pistool waarmee Pim Fortuyn werd vermoord in het Rijks te exposeren. Waar is dat pistool eigenlijk?



,,Waar is het tijdschrift Oog gebleven, dat het museum een tijdje uitgaf maar dat niet van de grond kwam? Hoeveel heeft kunstenaar Anselm Kiefer gekregen voor zijn opdracht om een op Rembrandt geïnspireerd kunstwerk te maken? Hij kwam met een stel zonnebloemen aanzetten, vrij naar Van Gogh dus. Dat was een regelrechte pesterij, eentje die het Rijksmuseum een half miljoen euro kostte. Daar hoor je nooit iemand over.''



Pijbes zelf wil niet reageren op vragen rond zijn persoon, ook niet over de opmerkelijke overstap naar museum Voorlinden.



,,Wim is gesloopt na acht jaar Rijksmuseum, hij is daar echt klaar", denkt jeugdvriend Bert Visscher, die nog altijd contact heeft met Rotterdammer Pijbes. ,,Dan kan hij eigenlijk alleen nog naar de top van de internationale kunstwereld, naar het Louvre of zo. Of iets dichter bij huis, waar hij aan de slag kan met moderne kunst. Daar is Wim ook gek van.''



Eenvoud

,,Wim overkomt niets per ongeluk, over elke stap denkt hij na'', meent Kunsthal-directeur Emily Ansenk. ,,Hij is een opbouwer, dus hij komt in zo'n nieuw museum helemaal op zijn plek.''



,,Maar bij Voorlinden was alles al klaar", werpt Joop Daalmeijer tegen. ,,Ik dacht dat hij naar Madrid, Londen of Parijs zou verkassen, om een groot museum te runnen onder een Raad van Toezicht. Daar gedijt hij volgens mij beter dan met de grillen van een succesvolle ondernemer die zelf ook van alles wil bepalen in zijn eigen museum.''



Is het dan een ordinaire centenkwestie? Als directeur van het Rijksmuseum kon Pijbes niet meer verdienen dan de Balkenendenorm, minder dan twee ton per jaar. Een goed geïnformeerde bron uit de cultuursector: ,,Daar is met bonussen nog wel wat bij te leggen, maar het houdt een keer op. In dienst van een ondernemer met een vermogen rond de 400 miljoen euro zijn de mogelijkheden wat ruimer.''



In Het Financieele Dagblad merkte Pijbes drie jaar geleden op: ,,Toeval bestaat niet, het geluk valt mij toe. Mij is veel toegevallen. Ik heb in mijn leven telkens kansen gegrepen en dat zou ik in dat geval opnieuw doen. Bovendien heb ik een lage materiële behoefte. Ik rijd in een oude Opel Zafira, om maar wat te noemen.''



Het slotwoord is voor Piet Pijbes (85): ,,Kent u die lijfspreuk van Boerhaave? 'Eenvoud is kenmerk van het ware'. Dat gaat voor alle Pijbessen op. En zeker ook voor Wim.''