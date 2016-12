De kersteditie van de Volkskrant bevatte een interview met Sylvana Simons en die van de Telegraaf met Mark Rutte. Diep was het water tussen hen.



Over Sylvana Simons schreef ik in juni op deze plaats dat ik haar besluit voor de politiek toejuichte, maar haar keuze voor Denk een vergissing vond. Nu lichtte ze toe waarom ze Denk de rug toekeert en zelfstandig verdergaat.



Simons is een interessant geval. Ze wil de Kamer in om het probleem op te lossen waarvoor ze zelf symbool staat. Het begon ermee dat ze in 2015 Martin Simek op tv tot de orde riep toen hij 'zwartjes' zei en eindigde ermee dat ze door Johan Derksen en Giel Beelen voor een aap werd uitgemaakt, werd gefotoshopt in afbeeldingen van een lynchpartij van de Ku Klux Klan en beveiliging nodig had.



Ze wordt geïnterviewd in Dauphine, een Amsterdams restaurant vol 'lynchende yuppen' - ik moest het nog eens lezen om te zien dat er 'lunchende yuppen' stond.



Ze zegt: ,,Mijn ouders hebben mij een sterk zelfbeeld meegegeven. Ik heb me daardoor nooit minderwaardig gevoeld, maar dat is wel de impliciete boodschap die ik, vanwege mijn huidskleur, dagelijks krijg van de samenleving. Ik hoor mijn hele leven al dat ik zo goed Nederlands spreek.''



Ik krimp van plaatsvervangende schaamte.



Simons kent vermoedelijk het advies dat Michel Houellebecq aan een beginnend dichter meegaf: ,,Elke samenleving heeft haar zwakke punten, haar wonden. Leg uw vinger op de wond en druk goed hard. Spit onderwerpen uit waarover niemand wil horen. De achterkant van de façade.''



De wond van het alledaagse racisme in Nederland ligt bloot nu; het is de vraag of ze volksvertegenwoordiger wordt door erop te drukken. Vermijding van pijn en ongemak is een biologisch gegeven. Toch hoop ik dat het lukt. Ik beschouw Sylvana Simons als Marianne op het beroemde schilderij De Vrijheid leidt het volk van Eugène Delacroix; een glorieuzer Nederlandse Marianne is er niet.

In de Telegraaf beet Mark Rutte zich vast in het schijnprobleem dat het kerstfeest wordt bedreigd. Van buitenaf. Door krachten. ,,Sorry jongens, wij vieren het kerstfeest'', sprak hij ferm. Een echte geus, altijd pal voor onze verworvenheden en tradities.



Maar als het over zoiets wezenlijks als de arbeidskansen van nieuwe Nederlanders gaat, deserteert hij. Vrijwel nergens in Europa is de arbeidsparticipatie van nieuwkomers zo laag. De VVD frustreert stelselmatig de toegang tot taal- en inburgeringscursussen voor nieuwkomers en wil hen pas na tien jaar het Nederlanderschap verlenen. Rutte, eerder dit jaar: ,,De paradox is dat de oplossing bij Mohammed ligt. Nieuwkomers hebben zich altijd moeten aanpassen, en altijd te maken gehad met vooroordelen en discriminatie. Je moet je invechten.''



Dat doet Mohammed dan ook, is het niet op de arbeidsmarkt dan wel op straat.



Hoe kun je van hem verwachten een deugdzaam Nederlands staatsburger te willen zijn als Mark Rutte zijn minister-president niet is?