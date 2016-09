Woningen in Groningen ontruimd na vondst handgranaten

In een straal van 150 meter rondom de woning is de buurt afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is ingeschakeld.



De bouwvakkers zijn in de woning bezig met renovatiewerkzaamheden en brachten de granaten naar buiten. Ze liggen momenteel in een kruiwagen, tot de EOD ter plaatse is.