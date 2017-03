Worden Nederlandse bedrijven in de uitverkoop gezet?

Balans

Dat gevaar is reëel denkt Corné van Zeijl, fondsbeheerder bij vermogensbeheerder Actiam. ,,Amerikaanse bedrijven zijn minder gericht op onderzoek en ontwikkeling. Ze kijken meer naar kostenbesparing.'' En die focus op de korte termijn past niet bij de lange termijnvisie die bij de Nederlandse bedrijven meer in zwang is. Daar is onderzoek en ontwikkeling belangrijk om de groei in de toekomst te verzekeren. Dat Nederlandse bedrijven in het zicht van buitenlandse jagers komen is niet onverwacht zegt Maarten van de Pol, hoofd van de fusie- en overnameafdeling bij advieskantoor PwC.



,,Er is heel veel geld beschikbaar. Amerikaanse bedrijven hebben een recordbedrag van 1500 miljard dollar aan cash op de balans. En private equity heeft ook zoveel geld ter beschikking. En al dat geld is op zoek naar rendement.'' En acquisities leveren groei en rendement, mits ze goed worden aangepakt. Van Zeijl wijst op de rol van de rente.



,,Die is erg laag, waardoor er goedkoop geld te lenen is voor een overname. De verwachting is dat de rente gaat stijgen. Dat betekent dat er nu moet worden toegeslagen.''



Dat het vooral Amerikaanse bedrijven lijken te zijn die hier komen jagen is ook verklaarbaar. ,,De Amerikaanse economie is op het einde van de groeicyclus. Amerikaanse bedrijven die willen blijven groeien moeten dat doen door overnames. De Europese economie staat aan het begin van de groeicyclus, dus zijn Europese bedrijven interessant om over te nemen,'' verklaart Van Zeijl.



Amerikaanse bedrijven zijn over het algemeen winstgevender dan Europese. Dat maakt overnames interessant. Door het bedrijf winstgevender te maken is de overnamesom snel terugverdient. En daar komt nog bij dat de Amerikaanse dollar in waarde is gestegen ten opzichte van het Britse pond en de euro.



,,Dat maakt een overname nog betaalbaarder voor Amerikaanse bedrijven,'' zegt Van Zeijl. De overnamepogingen van AkzoNobel en Unilever deden veel stof opwaaien. Maar de trend is niet nieuw volgens Van de Pol. ,We hebben eerder al grote overnames in de farmaciesector gezien. En in de chemie is ook al het nodige gebeurd met fusies en overnames.'' Al dat geweld ging voorbij aan Nederland. Maar nu lijkt het er op dat Nederland is ontdekt als nieuw jachtterrein.