Wordt vandaag de warmste 12 september ooit?

Volgens Weerplaza zal het absolute warmterecord voor september waarschijnlijk niet gebroken worden. Op 5 september 1949 werd het namelijk 32,6 graden. Dat betekent mogelijk wel een tweede plaats, want andere tropische dagen kwamen niet boven de 31 graden uit.



Volgens meteorologen is het uitzonderlijk dat het zo laat in september zo warm is. In vergelijking met vorige week staat de zon namelijk een half uur minder lang boven de horizon en krijgt de aarde dus minder tijd om de lucht op te warmen. Dat geeft duidelijk aan hoe warm de lucht is die deze week over Nederland trekt. Zulke zomerdagen in september zijn schaars: in 1989 werden er twee genoteerd, in vijf andere jaren slechts eentje.