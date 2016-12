Mijn dochter van vier heeft een speeldate gescoord. Ik heb nooit geweten dat je daar zo blij van kan worden. Als ouder bedoel ik. Ze gaat nu bijna een jaar naar school en al die tijd was mijn grootste angst dat ze geen aansluiting zou vinden. Totaal nergens op gebaseerd maar toch: ik zag al helemaal voor me hoe ze later als volwassene haar trieste verhaal zou doen in de krant. Dat ze vroeger zo veel was gepest op school en dat ze daarom die ene verkeerde keuze had gemaakt die haar in de krant heeft doen belanden. Wie als kind wordt gepest, is vaak voor het leven getekend, wil ik maar zeggen. En het vervelende is, je hebt daar als ouder zo weinig controle over. Heel vaak vertellen kinderen niet eens dat ze gepest worden of geen vriendjes hebben. Toen ik zelf op de basisschool zat, genoot ik 100 procent bescherming tegen pesterijen. Dat kwam door mijn broer, die een klas hoger zat. Hij was populair. Niemand haalde het in zijn hoofd om mij ook maar een strobreed in de weg te leggen. Dochterlief staat er echter alleen voor, ze moet haar eigen boontjes leren doppen

De eerste maanden op school werden mijn twijfels verder gevoed door haar antwoorden op de serie vragen die elke ouder stelt bij het avondeten: ,,Hoe was het op school?" ,,Gewoon." ,,Wat heb je gedaan?" ,,Niks" ,,En met wie heb je gespeeld?" ,,Met niemand." Eh, oké.



Maar gaandeweg veranderden de antwoorden en ontwaarde ik in haar verhalen een paar namen die steeds vaker vielen. Ik was echter nog steeds niet gerustgesteld. Want waarom werden er laatst uitnodigingen voor een verjaardag uitgedeeld in de klas met mooie roze envelopjes maar kreeg mijn kindje niks?



En wat betekende het dat ze op de kerstdisco aan de kant stond toe te kijken hoe enkele van haar klasgenootjes een danssnoer vormden en wél lekker vrolijk op de muziek dansten? Snoeiharde wereld hoor, zo'n kleuterklas. En toen kwam plots die uitnodiging voor een speeldate.



Yes, mijn kind is normaal! De vreugde daarover was nog groter dan die over het behalen van mijn rijbewijs pas geleden. Nu alleen nog even uitzoeken hoe het hoort, zo'n speeldate. Ook ik als ouder wil tenslotte zo normaal mogelijk overkomen. Moet je voor zoiets nou speciaal een afspraak maken of kan het op elke willekeurige schooldag?

Geef je je kind dan gewoon mee met die andere ouder? Ik wil eigenlijk ook gaan om te kijken waar mijn kind terechtkomt, mag dat? En zo ja, moet ik dan alleen even kort gedag zeggen en weer vertrekken of mag ik er de hele tijd bij zijn?



Moet ik gelijk beginnen over haar dieet of ga ik er dan onterecht van uit dat ze iets te eten krijgt? Ik bel vriendin K. (de meest normale persoon die ik ken voor deze situatie) en die weet mij voor minimaal één stommiteit te behoeden: ,,Natuurlijk hoor je er niet de hele tijd bij te zitten als ouder, stel je voor zeg!"

Oké, weer wat geleerd.



