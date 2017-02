Zalando incasseert kritiek op term 'nude' voor roze kleding en schoenen

'Volgens Zalando is 'nude' gewoon heel lekker duidelijk één kleur', twitterde journalist Emma Curvers gisteren. De klantenservice van Zalando reageerde vervolgens met een opmerkelijke 'meme', waarop een man met een kind te zien is die samen door een sterrenkijker kijken. 'Hey look! Someone who cares' staat er te lezen. De meme schoot bij Curvers in het verkeerde keelgat, want al snel wordt er door haar gevraagd naar een klachtenformulier.



De webcare van Zalando besluit vervolgens om het een over een andere boeg te gooien, en reageert serieus op het punt van kritiek.

Interpretatie

Volgens het bedrijf is de term 'nude' een interpretatie, die staat voor verschillende tinten. 'Wij gaan er niet van uit dat het blank is. De kleur 'nude' wordt gegeven aan verschillende tinten. De beschrijving van deze kleur wordt niet door ons bepaald. De term is een universele term in de industrie, desondanks leven wij mee in de discussie die is ontstaan.'

Niet iedereen is het met Curvers eens. Sommige twitteraars vinden de reactie van de klantenservice van Zalando 'episch'. De tweet heeft inmiddels een honderdtal likes gekregen.

Kleurenpalet

De discussie over de term 'nude' is niet nieuw. De Amerikaanse ontwerpster Jamela Acheampon pleitte in modetijdschrift ELLE eerder al voor een bredere definitie van de term. Zij ontwierp daarom een schoen in 10 verschillende 'nude'-kleuren. Een kleurenpalet met voor ieder wat wils.

,,Het is belangrijk om de betekenis achter de kleur nude te onderzoeken en te erkennen dat nude niet één kleur of één bepaalde tint is. Ik word er zo moe van dat vrouwen er op een bepaalde manier uit moeten zien of dat ze denken een bepaalde huidskleur te moeten hebben. Zoveel vrouwen krijgen het label té wit of té donker. Ik wil daar niet aan meedoen", vertelde ze tegen ELLE.

Ook modeontwerper Christian Louboutin kwam dit jaar met schoenen en kleding in verschillende tinten huidkleur. Wie zoekt op 'nude' in de webshop van de Franse schoenenontwerper krijgt schoeisel in twee verschillende huidskleuren.