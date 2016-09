Zeep vol antibacteriële stofjes

We hebben ze nodig in de buik voor goede spijsvertering. In de kaas voor goede smaak. Maar verder moeten die kleine beestjes opzouten. Bacteriën. Daarom woedt er een chemische oorlog op het aanrecht, de wc en de hand. De pestpokkenpleuris zal je halen als er nog één bacterie levend achterblijft op onze handen. Wassen dus die klauwtjes. Overal en altijd.



Dat ziekte kan worden voorkomen met hygiëne was een dikke eeuw geleden nog een sprookje. Artsen namen toen verhalen over kleine beestjes niet serieus. Tot groot leed van de patiënt, die na een operatie meestal bezweek aan infecties dankzij de ongewassen arts. De artsen zijn nu gelukkig een stuk beter, maar de angst voor dood en aftakeling laat ons hunkeren naar wondermiddelen. De cosmetica-industrie speelt behendig in op onze angst voor de microbe. Tandpasta's, mondwaters en zeep worden tegenwoordig volgepompt met antibacteriële stofjes die de droom beloven van de smetvrezige mens: nooit meer griep of een koutje van het handen schudden of andermans niesbui.



Die droom viel afgelopen week in duigen. De Amerikaanse voedsel- en waren autoriteit, FDA doet het antibacteriële spul in de ban. Zelfs de Amerikanen, die niet terugdeinzen voor een chloorkipje of hormoonkoe, vonden de claims van de hygiëne-industrie te gortig. De conclusie van hun onderzoek: er is geen wetenschappelijk bewijs dat anti-bacteriële producten beter zijn dan gewone zeep en water.



Op lange termijn kan het anti-bacteriële spul zelfs kwaad doen. De stofjes kunnen resistentie voor levensreddende antibiotica-medicijnen vergroten en hebben mogelijk een hormoonverstorende werking. Geen misselijke uitkomst. De belangrijkste verdachte stoffen zijn triclosan en triclocarban, stoffen die je kan aantreffen in allerlei soorten cosmetica.



In de Verenigde Staten gaan ze in de ban. Maar hoe zit dat in Nederland? Snel naar het kleinste kamertje, mijn Unicura zeep checken op dubieuze ingrediënten. 'Balance' en 'beschermt' staat er geruststellend op. Ingrediënten: Neen! Triclocarban.



In de winkel koop ik voor een klein vermogen anti-bacterieel spul waaronder een nieuwe flacon Unicura 'Balance'. Verhip! Hier zit geen triclocarban meer in! Vreemd genoeg bevat de vaste Unicura zeep wel weer triclocarban. Bij de meeste concurrenten tref ik de stoffen niet aan. Maar in een tandpasta van Colgate vind ik triclosan. Unicura en Colgate zijn beide van moederbedrijf Colgate-Palmolive. Die lust wel pap van de verdachte stoffen.



Maar mag het? In de EU zijn triclosan en triclocarban in cosmetica nog niet verboden. Maar dat verandert waarschijnlijk binnen een jaar. Unicura laat weten dat ze voor het einde van dit jaar alle Triclocarban uit hun zeep hebben gehaald. Maar ze verzekeren dat de nieuwe formule even effectief zal zijn in het bestrijden van bacteriën. Niet nodig! De beste formule is al duizenden jaren oud en antibacterieel genoeg: gewone zeep met water!



