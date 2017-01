Zeg het met emoji

Inhoudelijk gaat het ook weleens mis tussen jong en oud. Zo is menig mens, ontdekten Stolk en Verheijen, al eens in een ongemakkelijke situatie beland door op verdrietig nieuws te reageren met de verkeerde emoji: het gezichtje met traantjes uit beide ogen. Dat huilt namelijk niet van verdriet, maar van het lachen. Lieke Verheijen ziet dat het overwegend oudere mensen zijn die deze emoji, overigens de populairste ter wereld, verkeerd gebruiken. ,,De vormgeving is blijkbaar niet duidelijk genoeg. Een nuanceverschil kan heel klein zijn, maar veel uitmaken. Ook een factor die soms meespeelt, is dat bedrijven zoals Google, Apple en Microsoft eigen ontwerpen maken van emoji voor hun besturingssystemen. Zo kan één en dezelfde emoji op de iPhone een net wat ongelukkigere blik hebben dan bijvoorbeeld op een Samsung."



Op de 2017-lijst met emoji die door Unicode zijn goedgekeurd staan ook een curlingsteen en een dinosaurus, de T-rex. Lieke Verheijen: ,,Ik denk steeds vaker: wat is hier het nut van? Emoji zijn net als emoticons in essentie bedoeld om emotie aan een zin toe te voegen. Ze vervangen in een chatgesprek de gezichtsuitdrukkingen, handgebaren en intonatie die we nodig hebben om over te brengen hoe we iets bedoelen." Maar ondertussen krijgen ze ook steeds meer een sociaal-maatschappelijke functie. Unicode kiest voor afbeeldingen waar vraag naar is. Op de lijst van nieuwe emoji staan dit jaar bijvoorbeeld een vrouwtje dat borstvoeding geeft en een dame met een hoofddoek op. Die laatste had misschien nog langer op zich laten wachten als een 15-jarig meisje uit Duitsland vorig jaar geen ophef had veroorzaakt; zij verkondigde op internet dat ze de emoji bij Unicode zou aanvragen. Haar gedachtegang: vier verschillende plaatjes van een brievenbus, maar geen één van een moslima terwijl daar 550 miljoen van zijn... da's een beetje gek. De internationale pers mat het initiatief breed uit en Unicode kon er niet meer omheen.



Iedereen die vindt dat het tijd is voor een bepaalde emoji (zoals een aubergine) kan een verzoek indienen bij Unicode. Een Nederlander die dat heeft gedaan, is Maurice Beljaars (51), hij vroeg na de massamoord in een gayclub in Orlando een regenboogvlag-emoji aan. ,,Die gebeurtenis was een directe aanleiding maar ik miste hem al langer." De aanvraag ging volgens een ingewikkeld protocol dat vele mensen afschrikt, maar Beljaars nam de moeite. Met succes; de president van Unicode nam Beljaars' aanvraag serieus en om de eindeloze vervolgprocedure te omzeilen, heeft die de regenboogvlag via een 'shortcut' direct ingevoerd.



De kandidatenlijst van Unicode is het ene jaar langer dan het andere, maar lang is-ie altijd. in 2015 stonden er 41 nieuwe emoji op, het jaar daarna 72 en dit jaar 56. Lilian Stolk vindt dat Unicode het zichzelf moeilijk maakt met de voortdurende uitbreiding. ,,Hoe meer mensen ze tevreden stellen, hoe meer mensen er ontevreden worden. Laatst is het een stel geëmancipeerde vrouwen opgevallen dat de vrouw-emoji hun nagels lakken of haren laten knippen, terwijl de mannetjes worden afgebeeld met een beroep of sportieve activiteit. Dus nu zijn er stoerdere vrouwtjes bijgekomen. Tja, zo komt er nooit een eind aan."