Zelfrijdende auto hoeft geen bestuurder meer te hebben

Vooralsnog moet er tijdens een proef met een zelfrijdende wagen nog altijd een mens aanwezig zijn. De soepeler regels spelen volgens een woordvoerster in op de behoefte om met de modernste technieken te kunnen werken. Overigens staat de veiligheid van alle weggebruikers en omstanders, ook in de nieuwe situatie, altijd voorop.



Reisinformatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet verder in op de ontwikkeling van 'intelligente' verkeerssystemen. Zo kunnen voertuigen met bijvoorbeeld verkeerslichten en verkeerscentrales communiceren zodat het verkeer vlotter doorstroomt.



Ook wordt gewerkt aan reisinformatiediensten die bestuurders direct informeren over bijvoorbeeld een ongeluk of lokale gladheid, via hun eigen navigatiesysteem. Dan kunnen automobilisten tijdig anticiperen op gebeurtenissen tijdens hun rit.