Zeuren op hoog niveau

Volgens het kabinet is deze begroting de kroon op vier jaar hard bezuinigen. Alle belangrijke seinen van onze economie staan op groen: bestedingen lopen op, werkloosheid daalt, investeringen nemen toe, consumentenvertrouwen staat hoog. Volgens Jeroen Dijsselbloem het bewijs dat het motto van dit kabinet: 'sterker uit de crisis' overeind is gebleven en dat het beleid een succes is. Wie de kleine lettertjes leest, ziet een ander verhaal. Terwijl wij, normale mensen, bij 'harde bezuinigen' denken aan 'flink minder uitgeven' - en velen hebben dat in de portemonnee gevoeld - hebben politici het over 'meer uitgeven, maar dan iets minder dan voorgenomen'. Terwijl wij ons verheugd in de handen wrijven over 'een extraatje' dit jaar, blijken bestuurders het vooral te hebben over 'een pijnlijke bezuiniging die niet doorgaat'.

In werkelijkheid geeft de overheid sinds 2010 elk jaar ongeveer evenveel uit. Volgend jaar geven we 264 miljard euro uit en komt er 263 miljard euro binnen. Dat gaat dus de goede kant op. Desastreus Maar volgens sommige economen is er geen enkele reden voor borstklopperij. De bezuinigingen waren volgens hen juist desastreus voor de economische groei. Als het kabinet grootschalige investeringen zou hebben gedaan tijdens de crisis, dan hadden we er volgens topeconoom Bas Jacobs in deze krant veel beter voor gestaan. Steeds meer economen sluiten zich bij die visie aan. Zij beweren dat wat we nu zien het dramatische resultaat is van miljarden euro's aan groei die we zijn misgelopen. Als we kijken naar ons omringende landen, dan doen wij het ondanks alle bezuinigingen niet beter.

Als economen het hebben over groei die we mislopen, dan bedoelen ze het verschil tussen de huidige en de potentiële groei. Om die potentiële groei te bereiken zijn er altijd twee stromingen: doe je dat door minder uit te geven of juist door te investeren? Het is de aloude discussie die weer opspeelt dezer dagen. Weinig invloed Wat meer de waarheid benadert, is dat het weinig uitmaakt wat het kabinet doet. Noch de bezuinigingen noch de stimulering die de economen voor ogen hebben, zouden veel invloed op een open economie als de onze hebben gehad. De economie dobbert nu eenmaal op de golven van de wereldhandel. En zoals Sweder van Wijnbergen verderop in deze krant ook uitlegt, had het Kabinet nauwelijks ruimte om te investeren door het enorme begrotingstekort aan het begin van de crisis. Daarbij komt dat een overheid maar beperkt iets kan doen, als banken niet in staat zijn om de financiering te leveren die de economie nodig heeft. Je kunt wel wíllen investeren of weinig bezuinigen, maar als de middelen beperkt zijn kan het simpel weg niet.

Rutte II heeft geen goede reden zichzelf op de borst te kloppen maar had door omstandigheden tegelijkertijd het niet veel beter kunnen doen. Hebben we met Prinsjesdag 2016 dan niets te vieren? Jazeker wel, want het is zeuren op hoog niveau in Nederland. We hebben hoge welvaart, veel sociale zekerheid, weinig werkloosheid en een enorme berg pensioengeld. Het is niet altijd voor iedereen even makkelijk maar de crisis zijn we in het algemeen heel goed doorgekomen.