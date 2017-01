Zeven tips om de beste school voor je kind te kiezen

Een halve eeuw geleden zagen scholen er nog uit als ouderwetse kantoren; lessenaars in slagorde opgesteld. En zoals er in het bedrijfsleven kantoortuinen zijn gekomen, zijn er nu leerpleinen in de scholen. De computer is niet meer weg te denken. Het voortgezet onderwijs is in beweging. En dat is maar goed ook want, de samenleving - in het bijzonder de arbeidsmarkt - staat niet stil.



Een term die daarmee verband houdt is '21ste -eeuwse vaardigheden' Dat betekent dat kinderen niet alleen kennis opdoen, maar ook leren samenwerken en een onderzoekende houding en zelfstandigheid ontwikkelen. De leraar staat minder voor de klas en is meer een begeleider of coach van de leerling. Daarnaast is het gepersonaliseerd leren in opkomst.



Dat wil zeggen dat leerlingen - tot op zekere hoogte - een persoonlijke leerroute volgen. Dat is een grote breuk met het verleden waarbij leerlingen gegroepeerd in klassen in hetzelfde tempo de school doorliepen. Maar ook hier vertoont het voortgezet onderwijs een groeiende diversiteit. Er zijn ook scholen die overtuigd zijn van de waarde van de traditionele manier van lesgeven; de leraar is bij uitstek een kennisoverdrager.



Tip 6: Ga na of je kind gemakkelijk zijn eigen weg kan volgen, of dat het gebaat is bij een strakke structuur.