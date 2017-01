Zeventig procent van kiezer nog zwevend

Laatste momenten

Politicoloog Tom van der Meer van de Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar het fenomeen zwevende kiezer. Volgens hem beslissen we steeds later op wie we gaan stemmen. ,,Bij de vorige verkiezingen in 2012 besliste 39 procent van de kiezers pas in de laatste week op wie ze zouden stemmen. En 15 procent deed dat zelfs pas in het stemhokje zelf.''



Volgens Van der Meer moeten we echter niet doen alsof de kiezer 'geen idee meer heeft'. ,,Dat is echt onzin. Kiezers hebben een paar partijen in hun hoofd die passen bij wat ze belangrijk vinden. Mensen zijn links en twijfelen tussen SP, PvdA, GroenLinks of D66. Of mensen zijn rechts en twijfelen tussen CDA, VVD en PVV. En we zien uitwisseling tussen mensen die links-conservatief zijn en twijfelen tussen SP en PVV. Omdat partijen meer op elkaar zijn gaan lijken, twijfelen mensen ook steeds langer. De uiteindelijke keuze laten ze afhangen van de lijsttrekker, het programma, de peilingen of de tv-debatten.''



Te vroeg

De gemiddelde Nederlander is nu ook helemaal nog niet bezig met de verkiezingen, weet Marianne Bank van onderzoeksbureau Ipsos. ,,Daar gaan ze zich pas in verdiepen in campagnetijd: de weken echt heel dicht voor de verkiezingen, als alle kandidatenlijsten bekend zijn en ze de oproepkaart in de bus hebben gevonden.''