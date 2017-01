Over de man in de kist werd gezegd dat hij eigenhandig een huis bouwde. Hij had zoiets nog niet eerder gedaan, hij leerde het zichzelf. Zijn handen maakten zwaluwstaartverbindingen en dakspanten, hij metselde, vloekte en timmerde en bouwde zo zijn huis. Foto's bewaarden hem met ontbloot bovenlijf op het gebinte, lang en mager en met een scheve grijns in zijn baard. Dit was het deel van zijn leven dat een gewelddaad was; eens had hij een leerlinge die geeuwde bij een gedicht van Bloem de hele school door gesleurd en toen ook nog het schoolplein over, zodat iedereen het kon zien.



Toen ging hij ervandoor met de lerares Engels. Hij leefde twintig jaar met haar in het huis in de Friese Wouden en toen ging hij dood.



Een van de sprekers verwonderde zich erover dat hij een idealistische man was, strevend en agressief, maar dat zijn held Japi uit de literatuur het liefst aan de waterkant zat om de zon in al zijn majesteit te zien ondergaan.



De man in de kist was mijn leraar Nederlands, over De uitvreter van Nescio zei hij eens: ,,Beter wordt er niet geschreven.'' Je keek wel uit hem tegen te spreken. Als Japi aan het eind van het verhaal van de Waalbrug is afgestapt vinden ze op zijn kamer zes briefjes aan de muur met 'Godverdomme' erop en één met 'Ziezoo'.



De spreker in het koor was in de war van de paradox, wat vreemd was, want wat verbaasde het nou eigenlijk dat je het ene was en het andere wilde zijn? Dat had toch bijna iedereen? De man die je wilde zijn, reisde altijd mee met de man die je was, vlak achter je, zoals de ka-ziel in de Egyptische mythologie, die voor levenskracht stond en als een dubbelganger achter de overledene werd afgebeeld. Zo'n soort ziel was ook meegereisd met de dode man, en nam bezit van hem wanneer hij Bloem of Nescio las en met Japi vervoerd raakte over de zon die zo mooi in de Waal scheen bij Zaltbommel. Dat was hoe de literatuur ons soms tot betere mensen maakte, omdat ze ons herinnerde aan wie we zouden willen zijn.



Toen hij de kerk werd uitgedragen, waren de meeste mensen al weg. Het was gemeen koud, wie er nog was, stampte op de harde grond. De hemel was al dagen grijs en dicht, de aanhoudende mist had zich als rijp rond de takken gevroren. In het weiland achter de huizen lag een mesthoop te dampen. Daar ging hij, ze schoven hem achterin zijn eigen bus en reden hem weg, een witte pluim rook uit de uitlaat.



Zijn as zou later in het jaar worden uitgestrooid over de IJssel, die hij de mooiste rivier van allemaal vond - misschien op een zomermorgen om half vijf, als de zon prachtig opkwam.