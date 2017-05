Zijn we wel zo'n beschaafd en progressief land?

Deze week kwam de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties bij elkaar. Daar gebeurde iets opmerkelijks: toen de Turkse vertegenwoordiging Nederland mocht beoordelen, werd er gesproken van een 'verslechterende mensenrechtensituatie' en 'xenofobische en islamofobische trends'. Voor de rest werd aangekaart dat onze politieke partijen de verkiezingscampagne hebben besmeurd met hatelijk taalgebruik jegens moslims.



Een automatische reactie zou kunnen zijn dat de Turken eerst naar zichzelf moeten kijken. En dat valt natuurlijk ook te rechtvaardigen: ik reisde de afgelopen maand door het land, en heb zelden zoveel interne verdeeldheid gezien, inclusief complete bevolkingsgroepen die zich uitgesloten, gemarginaliseerd of gediscrimineerd voelen.



En daarbij: de diagnose die Turkije voor Nederland heeft vastgesteld, is al breeduit via hun media verspreid, zodat het conservatieve deel van dat land een blinde hekel heeft gekregen aan alle Europeanen. Er is een vijandbeeld gecreëerd. Wie met een westers uiterlijk door Centraal-Anatolië loopt, moet serieus rekening houden met hatelijkheden.



Kortom: Turkije bezondigt zich aan datgene waar het anderen van beticht.



Maar hebben ze helemaal ongelijk?



We denken misschien dat we een beschaafd progressief land zijn, maar de twee grootste partijen van de laatste verkiezing richtten hun vizier overduidelijk op allochtonen. Dat ons zelfbeeld misschien niet helemaal klopt, blijkt ook wel uit de nametingen van peilbureaus die gisteren bekend werden gemaakt.



De uitkomst is dat veel linkse kiezers vooraf oververtegenwoordigd waren in de cijfers, terwijl de rechtse kiezer juist stelselmatig over het hoofd werd gezien - daar hadden ze in de media geen last van.



Juist de VVD en de PVV keerden zich tijdens de campagne ondubbelzinnig tegen het Turkse regime, met de Turkije-rel als absoluut dieptepunt (een van hun ministers mocht geen campagnevoeren in Nederland).



De Turkse vertegenwoordiging deed bij de Verenigde Naties een aantal voorstellen om de mensenrechtensituatie in Nederland te verbeteren. Zo zouden wij Turks-Nederlandse jongeren de mogelijkheid moeten bieden om Turkse taalles op school te volgen. Dat is een onverstandig plan. Als ze terecht vaststellen dat de afkeer van Turken alleen maar toeneemt, is het misschien veel beter om meer geld en energie te stoppen in de integratie van kinderen. Dat lijkt me in elk geval effectiever dan het beklemtonen van verschillen, op welke manier dan ook.