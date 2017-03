Zilveren Kruis: Wildwesttaferelen bij zorgaanbieders wijkverpleging

Zorgaanbieder Zilveren Kruis gaat diepgravend onderzoek doen naar declaraties in de wijkverpleging die niet in de haak zijn. Directeur Norbert Hoogers spreekt van ‘wildwesttaferelen’ door een groep zorgondernemers die niet onder contract staat bij Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar van ons land.

De zorgverzekeraar ziet met name in de grote steden in de Randstad een ‘explosieve groei’ van zorgondernemers die ‘handel zien’ in de wijkverpleging, stelt Hoogers. ,,Het valt ons op dat er door hen per cliënt meer zorg wordt geleverd, terwijl de gemiddelde leeftijd van de zorgvrager lager is. Dan gaan bij ons alle lampjes branden.’’ Het onderzoek moet duidelijk maken of er onnodig veel zorg wordt geleverd (dat krikt de omzet op) of dat er meer uren in rekening brengen dan er daadwerkelijk is gewerkt.

Dat zegt allemaal niets over de kwaliteit van de zorg. Ome Henk met reumaproblemen hoeft er persoonlijk helemaal geen last van te hebben. Hoogers: ,,Maar het gaat er wel om dat we met zijn allen een reële prijs betalen voor wat er aan zorg nodig is. En als patiënt zou ik me persoonlijk genept voelen als ik minder krijg dan waarvoor mijn zorgverlener wordt betaald.’’

Kwaliteit van zorg

Zilveren Kruis en andere zorgverzekeraars maken onderscheid tussen ‘gecontracteerden’ en ‘niet-gecontracteerden’. Wie een contract heeft bij Zilveren Kruis, wordt gecontroleerd op kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Zorgondernemers die dat niet willen, krijgen slechts 75 procent van het normale tarief. Die bedrijven zijn goed voor tientallen miljoenen euro’s aan omzet, zegt Hoogers. Omdat Nederlanders zelf mogen bepalen wie bij hen zorg levert, moet Zilveren Kruis ook ‘niet-contractanten’ betalen.

Ook koepelorganisatie Actiz plaatst vraagtekens. ,,Wij krijgen signalen dat zorgondernemers het al moeilijk vinden om voor het normale tarief zorg te kunnen bieden’’, zegt een woordvoerster. ,,Dan is het bijzonder dat sommigen het voor 75 procent kunnen.’’ Dat vindt ook Zilveren Kruis-directeur Hoogers. ,,Zo groot zijn de marges in de wijkverpleging niet.’’ Hij verwacht dat het onderzoek ‘enkele maanden’ in beslag zal nemen.