Zitvolleybalster Zhao jaagt met Oranje op unieke medaille

De 49-jarige, tot Nederlandse genaturaliseerde Chinese denkt dezer dagen vaak terug aan bijna dertig jaar geleden. Als 21-jarig toptalent maakte ze in 1988 deel uit van de Chinese ploeg die in Seoel het brons won. ,,Het was geweldig om vrijdag voor onze eerste wedstrijd tegen Oekraïne de zaal binnen te lopen. Dat typische olympische gevoel keerde weer even terug. Het publiek, de sfeer, de geur, alle herinneringen aan Seoel kwamen weer boven. Het was heel opwindend. Ik voelde me ineens weer 25,'' zegt Zhao met een mooie glimlach.



Hoewel olympisch brons niet niks is, was China niet blij met de derde plaats. De ploeg was als wereldkampioen naar Seoel afgereisd, dus er was op veel meer gerekend. Bij terugkeer in Beijing moesten Zhao en haar teamgenoten het vliegveld door de achteruitgang verlaten.



Provincieteam

Zhao werd net als de rest van de ploeg teruggezet naar een provincieteam en besloot haar geluk als een van de eerste Chinese sporters in het buitenland te zoeken. Ze kwam terecht bij de destijds roemruchte volleybalclub Animo uit Sneek. Hoewel vooral het begin lastig was en ze erg moest wennen aan de taal en de gewoonten in haar nieuwe vaderland, is ze nooit meer vertrokken uit Friesland.



Nadat ze door een zware knieblessure niet meer kon volleyballen, richtte ze zich op zitvolleybal. Sinds vorig jaar maakt ze deel uit van Oranje. Omdat haar versleten knieën bestempeld worden als 'lichte' handicap, mag ze in het veld alleen tegen Fleur van Dam gewisseld worden. ,,Er mag maar één speelster met een 'grijze' handicap spelen. Coach Pim Scherpenzeel kiest eerst voor Fleur,'' legt Zhao uit.



Voorsprong

In de eerste poulewedstrijd tegen Oekraïne - met haar man Bauke Siemonsma net op tijd op de tribune, overgevlogen uit Nederland - kwam ze maar kort in het veld en kon ze niet voorkomen dat Oranje na een 2-0 voorsprong toch verloor. Daarna kreeg ze tegen Canada wel volop speeltijd. Ze kwam aan het einde van de eerste set (22-25 verlies) in het veld en dirigeerde haar ploeg als spelverdeelster naar de winst: twee keer 25-17 en 25-22.



Een hele bijzondere medaille blijft mogelijk voor Zhao. ,,Ik doe mijn best en probeer het team te helpen wanneer dat nodig is. Hier nog een keer een plak halen zou echt geweldig zijn natuurlijk. En als het niet lukt? Ha! Dan ga ik gewoon door tot Tokio!''