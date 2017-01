Zo faciliteer je vreemdelingenhaat

'Kansloze asielplaag ongehinderd verder' kopte De Telegraaf afgelopen zaterdag.Het was een artikel over economische migranten uit veilige landen die achter elkaar kansloze asielaanvragen doen in verschillende Europese lidstaten, en die dit voorlopig kunnen blijven doen omdat de uitzetprocedures niet goed werken. En wat blijft er dan hangen? Het woord 'asielplaag'. En weet je dan over welke asielzoekers het gaat? Nee natuurlijk niet. Want dat stond in het artikel dat je niet hebt gelezen. En hop, daar wordt de argwanende burger wederom bevestigd in het beeld dat hij al had: dat er een tsunami van vluchtelingen op ons af komt, vol met rovende en plunderen mannen die onze vrouwen komen verkrachten. Kijk, daar komen ze al aan, ze staan te rammelen aan de landsgrenzen, en ze verdrukken onze eigen cultuur. Het is een kwestie van tijd voordat we allemaal in een boerka lopen.

Terwijl het in dit stuk over een heel specifieke groep mensen gaat, die inderdaad voor overlast zorgen en die we hard moeten aanpakken, omdat zij het verpesten voor het goedwillende, wanhopige deel van de vluchtelingen, die huis en haard hebben moeten verlaten omdat ze in hun thuisland hun leven niet zeker waren.



Mensen die onze hulp nodig hebben. En dat was het afgelopen jaar helemaal geen plaag. Volgens de cijfers van de Sociaal Economische Raad worden er in Nederland relatief veel minder eerste asielaanvragen gedaan dan in bijvoorbeeld Zweden, Hongarije of Oostenrijk. Per elke duizend inwoners worden er 2,5 nieuwe asielaanvragen gedaan.



En toch kopt De Telegraaf over een 'plaag'. Terwijl je toch zou denken dat het de taak van een krant is om objectief en gedegen verslag te doen.

Als je wilt weten waarom volwassen mensen varkenskoppen bij asielzoekerscentra leggen: dat komt doordat ze opgehitst worden door de koppenmakers van de Telegraaf, die gretig de term 'asielplaag' introduceren.



Asielzoekers als een hardnekkig bijennest in je dakgoot. Als je wilt weten hoe je vreemdelingenhaat faciliteert: zo doe je dat.