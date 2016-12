Zo hou je je wel aan je goede voornemens

Beter is het om je voornemen te omschrijven als iets dat je wél wilt. Ik ga gezond leven. Of: ik adem schone lucht in. Daarmee voorkom je ook dat je voornemens een soort disciplinaire straf worden, omdat je allerlei dingen niet mag van jezelf. Als je het positief formuleert, gaat het opeens over wat je echt wilt, in plaats over dat wat niet mag.



De tweede tip is om je gewenste resultaten te vertalen naar concrete acties. Als het je gewenste resultaat is om 10 kilo af te vallen, dan zegt dat nog niks. Wat ga je daaraan doen? Minder eten? Meer sporten? Een slimmer en veel effectiever voornemen is om te zeggen: ik loop elke dag tien minuten hard. Of ik neem altijd de trap waar dat kan. Of ik vervang in de supermarkt mijn rondje langs de chocola door een rondje langs de snoeptomaten.