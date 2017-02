Zo leeft de groene generatie

Maksim Kolk (16), sinds een half jaar veganist, werd vooral gegrepen door een Canadese fitness-YouTuber én promotor van een veganistische lifestyle, die vlogt onder de naam Vegan Gains. Maksim: ,,Ik besloot te gaan fitnessen en kwam zo op zijn kanaal terecht. In zijn filmpjes legt hij uit waarom hij veganist is geworden. Hij laat bijvoorbeeld zien hoe het er in slachthuizen aan toegaat en weerlegt de argumenten van tegenstanders, die zeggen dat veganistisch eten niet gezond kan zijn. Na een tijdje zijn filmpjes te hebben gekeken, dacht ik: ik ga dit ook zo doen."



De belangrijkste reden om voor vegan te kiezen, was voor de 16-jarige het dierenleed. ,,Kuikens worden vermoord en kalfjes gaan vaak al jong naar de slacht. Dat is echt vreselijk. En dat allemaal omdat wij zo graag vlees en eieren eten. Als je weet dat je een ander wezen ermee schaadt, dan stop je er toch mee?"



Vader Ronald (49) en zijn vrouw moesten wel even wennen aan de keuze van Maksim: ,,We dachten: hoe gaan we dat doen? Waar kopen we het juiste eten en hoe zorgen we dat hij alle voedings-middelen binnenkrijgt? Maar Maksim wist zo goed duidelijk te maken waaróm hij dit wilde en hoe we het konden aanpakken, dat we al snel overstag gingen." Met het eten houden Maksims ouders altijd rekening met hun zoon. Zo koken zij elke avond veganistisch. Ronald: ,,Vrienden zeggen weleens dat we gek zijn dat we er zo ver in meegaan. Maar we vinden het veel te lastig om apart voor hem te koken en ach, het kan toch geen kwaad? Ik ben te lui en niet betrokken genoeg om uit mezelf veganist te worden, nu word ik er min of meer toe gedwongen en dat vind ik prima. Niet dat ik nooit meer vlees eet, hoor. Als we een keer naar de snackbar gaan, bestel ik voor mezelf een paar kroketjes. En bij de Griek laat ik de souvlaki ook niet staan."