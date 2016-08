Och mensen toch. Hoe moet dit nou? Dick Advocaat weg bij Oranje. Hans van Breukelen probeert Ruud Gullit te strikken. Ruud wil niet omdat Marco van Basten gaat, maar Hans daar niks over wilde zeggen. En Bert van Oostveen zegt ook eindelijk doei. Wil er dan helemaal niemand bij Danny Blind op de bank zitten? Wie moet deze bende nou in vredesnaam opruimen?



Mijn eerste reactie is in dit soort gevallen altijd: bel Foppe even. Foppe stroopt de mouwen op, zegt 'nou vooruit dan maar' en begint vol goede moed met opruimen. Maar ik ben Fries, dus dit is mijn natuurlijke reactie op ieder probleem. Wat men over de Ghostbusters zei, zeggen wij in Friesland over Foppe: als er iets geks aan de hand is, wie bel je dan?



Foppe de Haan. Foppe is iedereens lievelingsbuurman. Zo'n man van wie je altijd een doos eieren kunt lenen. Of een heggenschaar. Die elke maand de dorpskrant stencilt en rondbrengt. Die elke dinsdag soep kookt voor alle bejaarden in de straat. Dat is Foppe.