Zo werkt de classificatie op de Paralympische Spelen

Laten we dit eens concreet maken aan de hand van atlete Marlou van Rhijn, de 'Blade Babe' die als grote favoriete de 100 en 200 meter gaat lopen. Van Rhijn loopt in de categorie T43/T44.



Door haar dubbele onderbeenamputatie komt ze uit in atletiekklasse T43. Die wordt op de Paralympische Spelen gecombineerd met sportklasse T44: een enkele onderbeenamputatie. Sporters met een enkele of een dubbele amputatie onder de knie worden volgens het systeem gelijkwaardig geacht.



De 'T' staat voor 'track', oftewel 'baan'. Zo heb je in de atletieksport ook 'F' ('field').



Maar hoeveel categorieën zijn er dan? Dat verschilt per sport en discipline. De 100 meter bij de vrouwen wordt op de Paralympische Spelen maar liefst veertien keer gelopen. In de paralympische atletieksport zijn er maar liefst 177 medaillewedstrijden: 96 bij de mannen, 71 bij de vrouwen. In totaal doen 1100 atleten mee: 660 mannen tegenover 440 vrouwen. Om maar eens aan te geven hoeveel splintercategorieën er zijn!



Ook het zwemmen is opgesplitst in vele categorieën: 152 medaillewedstrijden en 620 deelnemers (340 mannen, 280 vrouwen).