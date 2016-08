Zomerdag zorgt voor files richting het strand

Het wordt vandaag mooi, heel mooi weer. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 22 graden op de Wadden tot lokaal 27 in het zuidoosten. Met slechts een zwak tot matige wind is het nog even volop zomer.



Morgen zijn er wolkenpartijen met vooral in het zuidoosten mogelijk een bui. Ook in het weekend nemen de wolken en de kans op buien toe. De temperatuur blijft wel aangenaam. Volgende week wordt wederom zonnig.



Ravage

De wegen richting het strand en de pretparken in het land lopen al vroeg vol. Op de A58 richting van Vlissingen kregen automobilisten vanmorgen te maken met een gekantelde vrachtwagen vol augurken. Het opruimen van de ravage kan nog wel even duren. De weg is volledig afgesloten.



Onweerscomplexen

De zomer was over het algemeen extreem nat, somber en toch warm. Zo hebben de meteorologen van Weerplaza geanalyseerd. ,,Zware onweerscomplexen met plaatselijk grote hagelstenen veroorzaakten in het zuidoosten veel schade. Ook werd er nog nooit zoveel neerslag gemeten", zo beschrijft Diana Woei de situatie.



Toch eindigen we augustus met een warmterecord. ,,De maand augustus verliep eerst minder zomers met overwegend veel bewolking en bijna dagelijks regen of buien. In de laatste weken van augustus bleef het vaak droog en werd het zomers tot tropisch warm met opnieuw in het zuidoosten van het land een reeks van vijf dagen met zomers warm weer waarvan er drie tropisch waren, opnieuw een hittegolf. Tevens eindigde de laatste zomermaand niet eerder zo warm."