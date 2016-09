Zorgen bij Dekker over zittenblijvende kleuters

In 2013 liep per leerjaar gemiddeld 2,2 procent van de leerlingen vertraging op. Dat is nu nog 1,9 procent. Aan het begin van schooljaar 2014/2015 was 15 procent van de leerlingen in groep 8 twaalf jaar of ouder en is minimaal één keer blijven zitten.



Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil een einde maken aan het extra jaar 'doorkleuteren'. ,,Uit onderzoek blijkt dat doorkleuteren geen blijvend effect heeft." Hij wil dat kleuters zoveel mogelijk doorstromen. ,,Aan het einde van groep 2 wordt nu de vraag gesteld of het kind klaar is voor groep 3. Draai dat nou om: is groep 3 klaar voor het kind?''



Overgang

Dekker pleit er daarom voor de overgang makkelijker te maken. Scholen krijgen adviezen om de kloof tussen de speelse kleuterklas en de schoolse groep 3 te verkleinen; de eerste handleiding wordt vandaag gegeven aan een school in Culemborg. Volgens hem kunnen scholen zelf al heel veel doen, maar denken ze dat dat niet kan of mag.



De dalende trend is niet terug te zien in de onderbouw. Jaarlijks blijft ongeveer een op de tien kleuters zitten in groep 2. In totaal ging het om ongeveer 18.000 leerlingen, die groep 2 afgelopen schooljaar overdeden. Het aantal leerlingen dat in groep 3 al vertraging heeft opgelopen is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven.



Handreiking

Samen met de PO-raad heeft hij een handreiking voor basisscholen opgesteld om kleuters zo soepel mogelijk naar groep 3 te geleiden. Zo is Dekker er voorstander van om kinderen vaker in het jaar door te laten stromen dan alleen in de zomer.



,,Kleuters ontwikkelen zich in sprongen. Soms zijn ze in december bijvoorbeeld plots wél klaar om naar groep 3 te gaan. Daar is niets mis mee. Of groep 3 moet wat speelser worden ingericht. Dat zijn betere maatregelen dan het botte instrument van een heel jaar nog een keer overdoen.'' Gebeurt dat toch, dan moeten scholen die beslissing formeel onderbouwen.