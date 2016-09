Zorguitgaven lopen licht op in 2017

Ons land geeft elk jaar meer geld uit aan de zorg, maar de laatste jaren heeft minister Schippers (VVD) de groei weten in te dammen. Zo mag het aantal behandelingen door ziekenhuizen, huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg slechts beperkt groeien.



Verder onderhandelt Schippers met fabrikanten over acceptabele prijzen voor peperdure medicijnen. Sinds 2010 is er in totaal voor bijna 12 miljard minder besteed aan zorg dan vooraf geraamd.



Premiestijging

Mede hierdoor kan de premiestijging volgend jaar binnen de perken blijven. Het gaat om 3,50 extra per maand. Daarmee is de premie in 2017 (103 euro per maand) ongeveer hetzelfde als de premie van 2012.



Het verplichte eigen risico voor iedere verzekerde blijft 385 euro per jaar en de maximale zorgtoeslag, de tegemoetkoming in zorgkosten voor de laagste inkomens, stijgt volgend jaar met ongeveer 2 euro per maand.