Zwarte zomer in de Alpen: zes doden op één dag

Castor heet de berg waar het noodlot maandag twee keer kort achter elkaar toeslaat. In de ochtend glijden twee Duitse klimmers aan de Italiaanse zijde naar beneden; ze zitten met touwen aan elkaar vast. Rond het middaguur treft een 64-jarige Nederlander hetzelfde lot, maar dan aan de Zwitserse kant. Vier klimmaatjes zien het voor hun ogen gebeuren. Zij zitten niet aan elkaar vast, waardoor ze niet worden meeggetrokken.



Het is het derde ongeluk binnen 24 uur. Zondag zakken drie Zwitsers door een pak sneeuw dat over de rotsen van de Zumsteinspitze helt, een zogenoemde sneeuwluifel. Ook zij zaten met touwen aan elkaar vast.Drie ongelukken in zo'n korte tijd in zo'n klein gebied in de Alpen; dat kan toch geen toeval zijn, denkt medisch bergredder Menno Boermans aanvankelijk.



De Nederlander woont in de omgeving en werkte tot twee jaar geleden voor de reddingsbrigade in het nabijgelegen Zermatt. Gemiddeld zijn er hier in het hele jaar zo'n tien dodelijke ongevallen. Nu zes binnen 24 uur. Pure pech, concludeert hij, nadat hij zich heeft verdiept in wat er is gebeurd. ,,De drie ongelukken zijn zo verschillend. En het weer was de boosdoener niet.''



Technisch moeilijk waren de tochten die de klimmers maakten ook niet. Castor, waar de Nederlander verongelukte, behoort met zijn 4.226 meter weliswaar tot een van de 25 hoogste toppen van de Alpen, maar de weg naar boven is niet extreem steil en kent geen ingewikkelde beklimmingen. Naast het pad liggen wel diepe afgronden. ,,De kans dat er iets misgaat, is klein, maar een misstap kan de beste klimmer overkomen. Als je uitglijdt, kun je honderden meters vallen'', zegt Boermans.