Bejaarde Nijmegenaar mag van politie niet meer zingen op zijn balkon

Ton Peters weet niet goed of hij erom moet lachen of huilen. ,,Ik ben een vrolijke Brabander en mag graag een liedje zingen. Als dat al niet meer mag in Nederland. We leven toch in een vrij land?’’



Afgelopen weekeinde belden twee wijkagenten bij hem aan. ,,Ze waren getipt door een buurman en hadden onder mijn balkon staan luisteren. Als ze me nog een keer zouden betrappen krijg ik een boete, zo werd me verteld.’’



De 'boosdoener' is volgens Peters een benedenbuurman die een klein jaar geleden in het Hatertse appartementencomplex kwam wonen. Die stopte onlangs nog een briefje bij hem door de bus met daarop teksten als 'zachter zingen', 'niet op het balkon zingen', 'je zingt asociaal hard en verschrikkelijk vals.'



