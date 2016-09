Brand in crematorium Waalstede Nijmegen tijdens uitvaartceremonie

NIJMEGEN - Bij het crematorium en uitvaartcentrum Waalstede aan de Staddijk in Nijmegen is vrijdagmiddag rond 16:15 uur brand uitgebroken. Dat gebeurde net toen er een uitvaartceremonie zou beginnen. De mensen die daarbij aanwezig waren zijn veilig naar buiten gebracht. Er vielen geen gewonden.

Een medewerker van het uitvaartcentrum heeft rook ingeademd en is in de ambulance nagekeken.

Moeilijk

De brand woedde in het dak van het gebouw en was rond 17:30 geblust. De brandweer kon daar moeilijk bij. Hoewel het volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen grote brand is, is hij daardoor wel moeilijk te bestrijden geweest.

Crematie

Een medewerker van het uitvaartcentrum ontdekte de brand in het dak. Hoe de brand daar is ontstaan is niet duidelijk. Onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Op het moment van uitbreken van de brand was er geen crematie.

Waardig

De uitvaartceremonie die net zou beginnen is verplaatst naar Beuningen, waar nabestaanden en overledene naartoe worden gebracht. Zowel de uitvaartondernemer als de Veiligheidsregio spannen zich volgens de woordvoerder in om de uitvaart zo waardig mogelijk doorgang te laten vinden.