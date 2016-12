Woningen boven supermarkt Lent geëvacueerd vanwege brand (video)

Boom op schoolplein twee keer in brand gestoken met vuurwerk

18:17 NIJMEGEN - Nadat de boom op het schoolplein aan de Heemraadstraat voor de tweede keer vlam had gevat, is besloten deze te rooien. Rond 15.30 moesten brandweerlieden opnieuw uitrukken naar de school in Nijmegen omdat de boom op het plein in brand was gestoken met vuurwerk.