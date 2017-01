Duizenden varkens komen om bij brand Nijmegen

Omdat de stroomvoorziening was uitgevallen was er geen luchtverversing in de stallen. De brandweer zorgde daarom voor extra zuurstof voor de varkens. De stal is volledig verloren gegaan.



De brandweer heeft zich vooral ingezet om te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar een tweede stal met varkens. Dat is gelukt. Voor zover bekend hebben die dieren het overleefd. Om hoeveel varkens dat gaat is nog niet bekend.



Volgens politie Beuningen zijn er geen schadelijke gassen vrijgekomen bij de brand, die tot grote rookontwikkeling leidde. Verkeer op de naastgelegen A73 heeft door de brand een tijd lang last gehad van de grote rookwolken die over de snelweg trokken. Ook in Beuningen hadden mensen last van de rook. Die nam na 21:30 uur langzaam af.