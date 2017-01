Eerste schepen verlaten Maas-Waalkanaal

WEURT - Grote opluchting bij schipper Leonard Potters van containerschip Cornelis-R. Na anderhalf week wachten mocht hij zondagochtend om 9.00 uur als eerste het Maas-Waalkanaal verlaten, de Waal op. Het waterpeil in het kanaal is sinds het ongeval bij de stuw in Grave voor het eerst hoog genoeg om te schutten in de sluis bij Weurt.

Zo'n 40 schepen zaten gevangen op het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen, nadat een tankerschip op 29 december de stuw bij Grave had geramd. Daardoor was het kanaal deels leeggelopen de Maas in.

Pomp

Na sluiting van de sluis bij Heumen is water het kanaal ingepompt. Zondagochtend stond er weer genoeg water in het kanaal om de sluis bij Weurt te kunnen gebruiken. Schepen kunnen nu via de Waal het kanaal verlaten.

Containers

De Cornelis-R maakte een kort tochtje. Na het verlaten van de sluis werd direct aangemeerd bij de containerterminal. Daar werd een deel van de 70 containers gelost, bestemd voor de regio Venlo.

Onderhoud

De Limburgse stad was de bestemming van Putters, toen hij op 29 december niet de Maas op kon. Maar ook terug de Waal op was niet meer mogelijk. Hij heeft zijn wachttijd nuttig besteed. „We hebben veel onderhoud gepleegd aan het schip.” Oud en nieuw vierde hij gewoon thuis in Werkendam.