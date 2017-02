Geschokte promovenda schakelt hulp in voor vijf suïcidale tieners

Rasing, die morgen promoveert op het onderzoek, roept op dit soort gevoelens eerder te signaleren. Nu is zelfdoding onder scholieren nog zeldzaam, stelt ze.



Geschrokken

Rasing deed de afgelopen jaren onderzoek in samenwerking met GGZ Oost Brabant, op vijf middelbare scholen in Gelderland en Brabant. De promovenda schrok van de resultaten. „Je weet dat er meiden zijn die dit soort gevoelens hebben, maar als je dan in die klassen bent geweest, en je hebt gezichten bij de antwoorden op papier, dat was schokkend.”



Doorverwezen

Uit de screening kwamen zelfs vijf tieners naar voren die zulke heftige klachten of suïcidale gedachten hadden, dat daar meteen actie op ondernomen is. „Die hebben we in overleg doorverwezen naar de GGZ. Dit soort meiden zijn teruggetrokken en somber, en ze trekken niet zelf aan de bel. Het is echt belangrijk dat dit vroegtijdig gesignaleerd wordt.”



Weinig effect

Verder bleek uit het onderzoek dat preventieprogramma’s wel risico’s kunnen verminderen, maar het huidige preventieprogramma voor angst en depressies dat zij onderzocht bleek maar weinig effect te hebben. Daar ziet Rasing een taak voor weggelegd bij de overheid en scholen in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg.