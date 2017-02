Gevonden dode in Nijmegen is 55-jarige vermiste docente

De politie Nijmegen schrijft op Twitter dat er zondagmiddag rond half 4 een lichaam werd aangetroffen aan de Westkanaaldijk. Drie jongeren van 14-15 jaar oud deden de ontdekking. De politie twittert: ‘Onderzoek naar doodsoorzaak en identiteit van lichaam aangetroffen in Nijmegen is afgerond. Het gaat om de 55 jarige vrouw uit Nijmegen die sinds eerder deze maand vermist was. De vrouw is een natuurlijke dood gestorven.’ Het lichaam was overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Elst voor onderzoek.



Janssen was docente biologie, aardrijkskunde en mentor bij middelbare school NSG Groenewoud in Nijmegen, maar was al geruime tijd ziek thuis. De school had haar collega’s van de vermissing op de hoogte gebracht, zodat ze ook eventuele vragen van leerlingen konden beantwoorden. De Nijmeegse vrouw was donderdag 2 februari van huis vertrokken. Daarna ontbrak ieder spoor. De politie had een bericht over haar vermissing op internet gezet en via Burgernet doen uitgaan.