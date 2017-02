Kandidaat-kamerlid Lisa Westerveld uitgemaakt voor 'GroenLinks-hoer'

„Ik ging er niet van uit dat dat telefoontje echt was, maar je weet het niet”, bekende de nummer veertien op de kieslijst van GroenLinks woensdag. „Gelukkig nam een vrouw in de coupé het voor me op, maar ze stapte bij station Ede-Wageningen uit. En tegenover me zat een leraar uit Nijmegen en hij is met me naar de uitgang van het station gelopen. Heel fijn. Op de fiets heb ik nog omgekeken en thuis trilde ik helemaal. Het had meer impact dan ik doorhad.”

PVV-stemmers

Westerveld maakte op de site Joop.nl melding van de ‘vrij bijzondere’ ontmoeting met de twee PVV-stemmers (‘dat zeiden ze zelf’) in de treincoupé van Utrecht naar Nijmegen. Volgens het relaas van Westerveld op Joop.nl was ‘een normaal gesprek onmogelijk. Want buitenlanders pakken onze huizen af en dat is de schuld van links. De foto van het kleine jongetje dat verdronk in de Middellandse Zee was in scène gezet om linkse partijen tot dienst te zijn.’



Derde bedrieging

Het was de derde bedreiging in een jaar tijd voor Westerveld. „Vorig jaar op Twitter, na een tweet over Heumensoord, en later nog een keer in de metro in Amsterdam. En vorige week dus in de trein. Nee, ik heb geen aangifte gedaan, want wat levert dat op? Ik heb er wel melding van gemaakt bij de landelijke afdeling van GroenLinks.”